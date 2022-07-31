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Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

31.07.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da bu akşam kuvvetli gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, son radar verilerine göre, saat 22.50'ye kadar Edirne'nin güneyindeki İpsala ve Keşan ile Tekirdağ'ın merkez, Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü meteorolojik uyarı

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