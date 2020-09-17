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Trakya Ragbi, 2020 Naim Süleymanoğlu 15'li Ragbi Ligi şampiyonu oldu

EDİRNE HABERLERİ  | 17.09.2020 17:10 | Son Güncelleme

Trakya Ragbi Kulübü Başkanı Zafer Eray: - "2020 yılı kulübümüz adına özel bir anlam taşıyor. Kuruluşumuzun 10. yılını yaşıyoruz"

EDİRNE (AA) - Trakya Ragbi Kulübü, 2020 Naim Süleymanoğlu 15'li Ragbi Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.

Kulübün Başkanı Zafer Eray, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Ragbi Federasyonu (TRF) tarafından düzenlenen lige yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verildiğini belirtti.

Salgın nedeniyle ligin tekrar başlatılmadığını aktaran Eray, TRF'nin oynanmış maçlar sonucunda oluşan mevcut lig sıralamasıyla takımın şampiyonluğunu tescil ettiğini bildirdi.

TRF Başkanı Murat Pazan'ın kulübe tebrik mektubu gönderdiğini ifade eden Eray, şunları kaydetti:

"2020 yılı kulübümüz adına özel bir anlam taşıyor. Kuruluşumuzun 10. yılını yaşıyoruz. Bizim için özel olan bu yılda, Trakya Ragbi formasıyla emek vermiş tüm oyuncularımız bir araya gelmişti. Sahada tekrardan birlikte olma amacımızı tam anlamıyla maalesef gerçekleştiremedik. Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi, ülkemizde de kendisini gösterdi ve hayatın her alanında olduğu gibi bizim ragbi liglerimize de ara verildi. Bizim için özel olan bu yılda, beraber yeterince maç yapamamanın üzüntüsünü yaşarken, Türkiye Ragbi Federasyonundan gelen güzel haberle yüzlerimiz güldü."

Edirne'nin, Türkiye'nin önde gelen ragbi şehirlerinden olduğunu aktaran Eray, "Edirnelilerin ragbiyi ve bizleri daha yakından tanımasını, maçlarımıza gelmesini yürekten istiyoruz. İnanıyoruz ki tüm dünyada çok sevilen bu spor, Edirneliler tarafından da çok sevilecek ve şehre yeni bir renk, yeni bir heyecan gelecek. Bizlere destek olan başta ailelerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkes duysun. Trakya Ragbi, Edirne'ye bir ulusal şampiyonluk daha kazandırdı." ifadelerini kullandı.

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