YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Trakya Üniversitesi Almanca bölümü öğrencilerinden, “Evde kal maske yap” projesi

Trakya Üniversitesi Almanca bölümü öğrencilerinden, “Evde kal maske yap” projesi

EDİRNE HABERLERİ  | 18.04.2020 13:14 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Almanca Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, “Topluma Hizmet Uygulamaları” kapsamında hayata geçirdikleri “Evde Kal Maske Yap” projesiyle evde maske üretiyor.Trakya Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Prof.

Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Almanca Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, “Topluma Hizmet Uygulamaları” kapsamında hayata geçirdikleri “Evde Kal Maske Yap” projesiyle evde maske üretiyor.
Trakya Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Prof. Dr. Hikmet Asutay ve Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında öğrenciler, ürettikleri maskeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtarak Covid-19 ile mücadele sürecine katkıda bulunuyor.
Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Covid-19 salgını nedeniyle örgün eğitimin kesintiye uğraması sonucu çeşitli kurum ve kuruluşlarda yürütülmesi planlanan “Topluma Hizmet Uygulamaları”nı evlerinden sürdürüyor.
E-Ders Uzaktan Eğitim Platformu’nda asenkron olarak verilmeye başlanan “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi için yeni projeler geliştiren öğrenciler, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlarından Prof. Dr. Hikmet Asutay ve Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan koordinatörlüğünde hayata geçirdikleri “Evde Kal Maske Yap” projesi sayesinde evden çıkmadan maske üretiyor.
Sentetik olmayan malzemelerden yararlanarak maske üreten öğrenciler maskelerin dağıtımını, evden dışarı çıkmadan, Vefa Destek Hattı ve diğer görevli kurumlar aracılığı ile gerçekleştiriyor. Ürettikleri maskeleri ilgili kurumlardan gelen görevlilere teslim eden öğrenciler bu sayede ülke genelinde başlatılan Covid-19 ile mücadele sürecine katkıda bulundukları gibi ihtiyaç sahibi vatandaşlara maske ulaştırıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERUzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!Uzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

Valilikten vatandaşlara ’korona virüs’ uyarısı: "Havaların ısınması bizleri yanıltmasın"

Valilikten vatandaşlara ’korona virüs’ uyarısı: "Havaların ısınması bizleri yanıltmasın"

DYP’li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

DYP’li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Edirne Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:48
Sabah
06:22
Öğle
13:18
İkindi
17:03
Akşam
20:04
Yatsı
21:32

Edirne Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Gülden Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Ömür Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Trakya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

Trakya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

Keşan’da polisten şehir merkezinde ateş ölçer ile kapsamlı denetim

Keşan’da polisten şehir merkezinde ateş ölçer ile kapsamlı denetim

Keşan’da kurusıkı silah çalan 3 çocuk yakalandı

Keşan’da kurusıkı silah çalan 3 çocuk yakalandı

Edirne Valiliğinden kritik uyarı

Edirne Valiliğinden kritik uyarı

İhtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi başladı

İhtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.