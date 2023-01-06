Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde 40 yılda toplanan örnekler sergilenecek

Bitki ve hayvan örnekleri, Karaağaç Yerleşkesi'nde yarın açılışı yapılacak müzede bilim ve doğa meraklılarının ilgisine sunulacak.

Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, AA muhabirine, 12 bin bitki türüne ev sahipliği yapan Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin olduğunu söyledi.

Bu bitkilerin yüzde 32'sinin endemik olduğunu belirten Çamlıtepe, "Türkiye Avrupa'nın biyolojik çeşitlilik zengini ise Trakya da Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik zenginidir. Trakya 2 bin 773 bitki türü içermekte olup Türkiye bitki çeşitliliğinin yaklaşık yüzde 25'ini temsil etmektedir. Trakya'daki bitkilerin 68'i sadece bu bölgede bulunmaktadır. Bölgede 415'i omurgalı olmak üzere 2 bin 162 hayvan türü tespit edilmiş olup bu sayı her yıl artmaktadır." dedi.

"ÜNİVERSİTEMİZ ZENGİN BİR KOLEKSİYONA SAHİP"

Çamlıtepe, TÜ Biyoloji Bölümünün çok sayıda bitki ve hayvan örneğinin bulunduğu zengin bir koleksiyona sahip olduğunu dile getirdi.

Bu koleksiyonun bir bölümünün, TÜ Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileneceğini ifade eden Çamlıtepe, "Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun katkı ve destekleriyle hayata geçirilen müzemiz 7 Ocak'ta ziyarete açılacak. Müzede sergilenecek örnekler orijinaldir. 40 yıl boyunca bölüm öğretim elemanlarınca müze tekniklerine uygun olarak hazırlanmıştır ve örneklerin temininde avlanma yapılmamıştır." diye konuştu.

Çamlıtepe, müze projesi ile doğa koruma bilincine katkının yanı sıra doğal zenginliğin gelecek nesillere tanıtılması, aktarılması ve kente yeni bir turizm alanı kazandırılmasının amaçlandığını belirtti.

"734 TÜRDEN 1923 ÖRNEK SERGİLENECEK"

Müzede son hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Çamlıtepe, şöyle konuştu:

"Müzemizde ülkemizin farklı bölgelerinden toplanan, özellikle Trakya'nın biyolojik zenginliğini yansıtan çeşitli omurgasızlar, böcekler, yumuşakçalar, bitkiler, balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memelilere ait toplam 734 türden 1923 örnek sergilenmektedir. Bu örneklere ait bilimsel veriler Türkçe ve İngilizce olarak bilgi panellerinde ve akan dokunmatik ekranda yerli ve yabancı ziyaretçilere sunulmaktadır.

Üniversitemizin biyoloji bölümü müze depolarında 100 bini aşkın böcek materyali ve yaklaşık tanımlanmış 2 bin böcek türü ve 1000'i aşkın iskelet-doldurulmuş omurgalı örnekleri ve 15 bini aşkın bitki örneklerini içeren uluslararası herbaryumu ( kurutulmuş bitki örneklerinin belli bir sistemle düzenlenerek saklandığı yer) mevcuttur. Bu kapsamda hem müzemiz hem de müze depomuz uluslararası araştırıcılara hizmet sunma ve destekleme görevi de görecektir."

