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Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu’ndan sağlık çalışanlara koruyucu maske desteği

EDİRNE HABERLERİ  | 13.04.2020 11:44 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları ile vatandaşları korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye ve mücadeleye tüm gücüyle destek vermeye devam ediyor.Bu kapsamda Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Dr.

Trakya Üniversitesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları ile vatandaşları korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye ve mücadeleye tüm gücüyle destek vermeye devam ediyor.
Bu kapsamda Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü tarafından, Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu imkânlara ek olarak, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere siper maskeler üretilerek, ücretsiz bir şekilde İpsala Devlet Hastanesi Acil Servisi çalışanlarına teslim edildi.
Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda konu ile ilgili yaptığı açıklamada İpsala Meslek Yüksekokulu olarak ilçenin sorunlarına her zaman çözüm üretme gayreti içerisinde olduklarını belirterek, “Tüm dünyayı tehdit eden Covid-19’a karşı hayatlarını ortaya koyarak mücadele eden sağlık çalışanlarımıza nasıl destek olabiliriz, onlara nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. Bu amaç doğrultusunda İpsala Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı Laboratuvarı’nda, Değerli Hocamız Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü tarafından koruyucu özelliği yüksek siper maske üretimi gerçekleştirilerek, ilk aşamada ürettiğimiz maskeler sağlık çalışanlarımızla buluşturuldu. İlerleyen günlerde laboratuvarımızda maske üretimine devam ederek, öncelikle İpsala Kaymakamlığı ve İpsala Belediye Başkanlığı’nın kritik birimlerindeki siper maske ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi.
Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu’nun kendi imkânlarıyla meslek yüksekokulu laboratuvarlarında ürettiği siper maskelerin koruyuculuğunun yüksek, kullanımının ve dezenfektasyonunun kolay ve kullanışlı olduğu belirtildi.

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