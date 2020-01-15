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  4. Trakya Üniversitesinden final haftası boyunca öğrencilere çorba ikramı

Trakya Üniversitesinden final haftası boyunca öğrencilere çorba ikramı

EDİRNE HABERLERİ  | 15.01.2020 11:19 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren “Trakya Üniversitesi Türk Kızılay Topluluğu”, final haftasında Merkez Kütüphanesi’nde geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilere çorba ikramında bulundu.Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının destekleriyle hayata geçirilen çalışma kapsamında final haftası boyunca 22.00-24.00 saatleri arasında kütüphanede ders çalışan öğrencilere çorba ikram edildi.

Trakya Üniversitesinden final haftası boyunca öğrencilere çorba ikramı

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren “Trakya Üniversitesi Türk Kızılay Topluluğu”, final haftasında Merkez Kütüphanesi’nde geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilere çorba ikramında bulundu.
Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının destekleriyle hayata geçirilen çalışma kapsamında final haftası boyunca 22.00-24.00 saatleri arasında kütüphanede ders çalışan öğrencilere çorba ikram edildi. Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, Şube Müdürü Sibel Doğan ile kütüphane çalışanları, çorba dağıtımına katılarak öğrencilere çorba ikram etti. Çorba ikramının ardından Doç. Dr. Nurten Çetin, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı adına Türk Kızılay Topluluğu’na teşekkür belgesi takdim ederek, öğrenciler adına Tarih Topluluğu Başkanı Engin Arda, Kimya Topluluğu Başkanı Aleyna Alkan ve Türk Kızılay Topluluğu Başkanı Özge Karaca’ya teşekkür etti. Teşekkür belgesi takdiminin ardından salonlarda ders çalışan öğrencileri ziyaret eden Doç. Dr. Nurten Çetin, öğrencilerden gelen talep ve istekleri dinleyerek derslerinde başarılar diledi.

Trakya Üniversitesinden final haftası boyunca öğrencilere çorba ikramı

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