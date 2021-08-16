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Trakya'da 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilerin aşılama süreci başladı

16.08.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilerin aşılama süreci başladı

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da, 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan yaş grubundakiler randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabiliyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar hastane ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan 16 yaşındaki Emirhan Kırık, AA muhabirine, aşı olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Bir süredir aşı olacağı günü beklediğini ifade eden Kırık, "Bu yıl okullar da açılacak, aşılanmak önemli. İnşallah okula gideriz. Herkese aşı olmayı tavsiye ederim." dedi.

Kronik rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki Aslı Yıldız ise aşı olunca kendisini daha güvende hissettiğini dile getirdi.

Tüm yaşıtlarını aşı olamaya davet eden Yıldız, "Okullar açılmadan aşı olduğum için mutluyum." diye konuştu.

Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlanması ile bazı vatandaşlar da dördüncü doz aşılarını yaptırmaya başladı.

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