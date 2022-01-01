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Trakya'da 2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech olanlar için hatırlatma dozu uygulanmasına başlandı

01.01.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da 2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech olanlar için hatırlatma dozu uygulanmasına başlandı

KIRKLARELİ (AA) - Sağlık Bakanlığınca, 2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech aşısı olan ve son aşısının üzerinden 3 ay geçen kişiler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşılama programı devam ediyor.

Bu kapsamda, 2 doz Sinovac ile 2 doz Biontech aşısını olan ve son aşısının üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar için hatırlatma dozu randevuları veriliyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar, sağlık merkezlerine gelerek aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğunluk nedeniyle aşı ekiplerinin sayısı artırıldı.

İki farklı odada gerçekleştirilen aşılamada, vatandaşlar gerekli formları doldurmalarının ardından kısa süre içinde hatırlatma dozlarını oluyor.

Kent sakinlerinden Necmi Rıza Türköz, AA muhabirine, 5. doz aşısını olduğunu belirterek, toplum sağlığı için herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Hüseyin Kaya ise aşı olarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

Muhammet Uras (76) da hastalıktan korunmak için aşı olduğunu anlatarak, "Sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Onlar gece gündüz demeden çalışıyorlar. Allah onlara zeval vermesin. Herkes aşısını olsun." dedi.

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