Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanıyor

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in Valilikte tebrikleri kabul etmesi sonrası kutlamalar Talatpaşa Caddesi'nde devam etti.

Vali Canalp, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan, askeri araçtan Edirnelilerin bayramını kutladı.

Canalp, törende yaptığı konuşmada, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti'nin kolay kurulmadığını söyledi.

Sayısız vatan evladının şehit ve gazi olduğunu belirten Canalp, şöyle konuştu:

"Onlar bugün gölgesinde huzur bulduğumuz bu ay yıldızlı bayrağımıza kanlarıyla rengini verdi. Bu devleti, sofrasında bir tas yemeğini, bir parça ekmeğini, bir kilo buğdayını, son kalmış tereyağını askerine, ordumuza gönderen köylülerimiz kurdu. Bu devleti kınalı kuzularını cepheye gönderen analarımız kurdu. Vatan için düşmanın üzerine atlayan 15'lilerimiz kurdu bu devleti. Bu devleti sırtında ağırlığınca mermi taşıyan Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Ayşe Bacılar ve kadınlarımız kurdu. Bu devleti 'Canı cananı bütün varlığımızı alsın da hüda etmesin beni tek vatanımdan dünyada cüda' diyen dedelerimiz, ninelerimiz, kahramanlarımız kurdu. Onlar mevzubahis vatan olunca içinde bulundukları vaziyetin ahval şeraitini asla düşünmedi."

Canalp, Türk milletinin dünyanın en büyük ordularını yerle bir ederek Türkiye Cumhuriyeti devletini kurduğunu kaydetti.

Törende, kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Halk oyunları gösterilerinin ardından Edirne Belediye Bandosu eşliğinde geçit töreni gerçekleştirildi.

Bu arada, töreni ailesiyle izleyen hamile bir kadın fenalaştı. Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Töreni, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar izledi.

- Kırklareli

Kırklareli Vasi Osman Bilgin, makamında tebrikleri kabul etti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden kutlamalarda Vali Bilgin, 55 Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, askeri araçtan vatandaşları selamladı.

Bilgin, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Türk milletinin yüce bir millet olduğunu ifade eden Bilgin, "Her zaman olduğu gibi özellikle salgın sonrası özlediğimiz ve Kırklareli'ne yakışan güzellikte Cumhuriyet'imizin 98. yılını kutluyoruz. Mazinin bize yüklediği onur ve sorumluluk bağlamında geçmişte olduğu gibi bugün de mazlumlara gün ışığı olan ay yıldızlı şanlı bayrağımız, kutsal vatan torağının üzerinde tereddütsüz dalgalanmaktadır." dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Tören, öğrenci ve askeri birliklerin geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

- Tekirdağ

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından tören, Orduevi önünde devam etti.

Vali Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, askeri araçtan vatandaşları selamladı.

Törende konuşan Vali Yıldırım, Cumhuriyet'in, Kurtuluş Savaşı boyunca genç, yaşlı, kadın, erkek demeden verilen cansiperane bir mücadelenin eseri olduğunu belirtti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imiz, dönemin imkansızlıkları ve zorluklarına rağmen Gazi Mustafa Kemal liderliğinde dönemin emperyalist güçlerine karşı kazanılmış büyük zaferler sonucu kurulmuştur. İlanından itibaren Cumhuriyet, Türk milletinin geleceğini belirlemiş ve şekillendirmiştir. Cumhuriyet yönetimi, ulus egemenliği ve hukukun üstünlüğüne dayalı, eşitlik ilkesini esas alan özgürlükçü bir yönetim biçimidir. Cumhuriyet rejimlerinde vatandaşların temel hak ve özgürlükleri, en geniş biçimde devletin teminatındadır."

Tören, öğrenci ve askeri birliklerin geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



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