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Trakya'da camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

08.04.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

EDİRNE (AA) - Trakya'da camilerde ramazanın ilk cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin restorasyonda olması dolayısıyla burada az sayıda cemaat namaz kılarken, özellikle merkezdeki Eski ve Üç Şerefeli camiler doldu.

Üç Şerefeli Cami imam hatibi Emin Eneç, hutbede, doğruluk ve dürüstlüğün önemini vurguladı.

Doğruluğun söz ve davranışlara yansıtılması gerektiğini belirten Eneç, "Doğruluğu kuşanmak ve hayatımıza hakim kılmak için ramazan-ı şerifi fırsat bilelim. Unutmayalım ki doğruluğu kaybetmek bizzat iyiliği kaybetmektir. Dünyalık fayda sağlayacağı düşünülen yalan ve haksızlıklar mutlaka kötülüğe götürür. Her işimiz ve sözümüzde dosdoğru olmak ise iyiliğe, iyilik de cennete götürür." diye konuştu.

Hutbenin ardından vatandaşlar, ramazanın ilk cuma namazını kılıp dua etti.

- Şehit polisler için mevlit okundu

Öte yandan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında namaz öncesi, şehit emniyet mensupları için mevlit programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehit polisler için dua edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Polis Haftası'nı farklı etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Öte yandan, Kırklareli ve Tekirdağ'da da ramazanın ilk cuması özellikle tarihi camilerde yoğun katılımla eda edildi.

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