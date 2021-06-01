Trakya'da ciğerci ve köfteciler müşterileriyle buluştu

EDİRNE (AA) - Trakya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun zamandır sadece paket servisi yapan ciğerci ve köfteciler, müşterileriyle buluştu.

Osmanlı'ya yüz yıla yakın başkentlik yapan Edirne'de saray mutfağının önde gelen lezzetlerinden tava ciğeri, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Edirneli ciğer ustası Kemal İmrak, AA muhabirine, koronavirüs nedeniyle çok zor zamanlar geçirdiklerini, uzun zamandır bekledikleri açılma kararına çok sevindiklerini söyledi.

Bugünü ciğercilerin "bayram" olarak kabul ettiğini belirten İmrak, "Virüs nedeniyle herkes evlerine kapandı, çok zor günler yaşadık. Dükkanlarımız kapandı. İnşallah bunları da hayırlısıyla hep beraber atlatacağız. Kurallara dikkat edeceğiz. Bugünü bayram olarak kabul ediyorum, bayram havası var. İşler de yavaş yavaş bir kıpırtı oldu. İnşallah devamı gelir." dedi.

Edirne'de kent sakinleri de dışarıda oturup ciğer yemenin tadının bir başka olduğunu dile getirdi.

- Kırklareli

Kırklareli'nde ise coğrafi işaret belgesiyle tescillenen kıvırcık koyunu etinden yapılan meşhur köfte, müşterileriyle buluştu.