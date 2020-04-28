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Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 28.04.2020 11:41 | Son Güncelleme

Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Edirne'de cadde ve sokaklar, alınan tedbirler sayesinde boş kaldı.

Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde ise zaman zaman yoğunluk yaşandı. Ekipler bu caddenin girişinde vatandaşların ateşini ölçtü.

Banka şubeleri ve fatura ödeme noktalarının önünde bekleyen vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarı yapıldı.

Vatandaşların büyük çoğunluğu maske kullanma uyarısına riayet ediyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar uzmanların "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuyor.

Kentte, meydanlarda sakinlik yaşanırken, bazı cadde ve sokaklarda az sayıda insan ve araç hareketliliğine rastlanıyor.

Bazı vatandaşlar banka ve PTT şubelerinin önünde kuyruk oluşturdu. Polis ekipleri kuyruktaki vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında sessizlik hakim olurken, Cumhuriyet ve İstasyon caddelerinde kısa süreli insan yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte denetimlerde bulunan polis ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgelere uymayanlar hakkında tutanak hazırlıyor.

Kırklareli Belediyesi, polis ve zabıta ekipleri, zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapıyor.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Kentin işlek yerlerinden olan Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor.

Sokağa çıkanlar ise sosyal mesafe kuralına uyarak maske takıyor.

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"evde kal" Edirne Kırklareli koronavirüs Kovid-19 Tekirdağ

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