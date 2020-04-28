Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Edirne'de cadde ve sokaklar, alınan tedbirler sayesinde boş kaldı.

Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde ise zaman zaman yoğunluk yaşandı. Ekipler bu caddenin girişinde vatandaşların ateşini ölçtü.

Banka şubeleri ve fatura ödeme noktalarının önünde bekleyen vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarı yapıldı.

Vatandaşların büyük çoğunluğu maske kullanma uyarısına riayet ediyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar uzmanların "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuyor.

Kentte, meydanlarda sakinlik yaşanırken, bazı cadde ve sokaklarda az sayıda insan ve araç hareketliliğine rastlanıyor.

Bazı vatandaşlar banka ve PTT şubelerinin önünde kuyruk oluşturdu. Polis ekipleri kuyruktaki vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında sessizlik hakim olurken, Cumhuriyet ve İstasyon caddelerinde kısa süreli insan yoğunluğu yaşanıyor.