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Trakya'da Kovid-19 vaka artışı olan illerde maske ve mesafe kuralının göz ardı edilmesi dikkati çekiyor

17.09.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan: - "Salgında rehavete düşülmesinin kış aylarında bize pahalı bedel ödeteceğini ön görüyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ ve Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları geçen haftaya göre yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 4-10 Eylül tarihlerinde illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları Tekirdağ'da 105,91'den 114,70'e, Kırklareli'nde ise 55,57'den 57,50'ye çıktı.

Nüfusa göre aşılanma oranı oldukça yüksek olan Tekirdağ'da son üç haftadır vaka sayılarında artış devam ediyor.

Tekirdağ'da insanların pek çoğunun maske ve mesafe kuralına tam anlamıyla uymadığı görülüyor.

-"Kavşak noktasında olmamız nedeniyle bu artışlar olabiliyor"

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada salgın tedbirlerine uyulmaya titizlikle devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Tekirdağ'da aşıya oldukça ilgi gösterildiğini belirten Kalkan şunları kaydetti:

"Aşı oranlarında daha iyi olmak için elimizde bir engel yok. Aşı gibi basit bir önlemle bu hastalıktan kendimizi korumak mümkün. Gençlerimizi ısrarla aşılamaya davet ediyoruz. Salgında rehavete düşülmesinin kış aylarında bize pahalı bedel ödeteceğini ön görüyoruz. Sayısal artışlarda minimal bir artış var.

Kavşak noktasında olmamız nedeniyle bu artışlar olabiliyor. Aşılamadaki gayret, vatandaşların ilgisi ile vaka artışlarını çok az limitlerde yaşıyoruz. Sonbahar ve kışı çok daha iyi atlatabilmemiz için aşılanma oranlarımızı daha da artırmaya, maske ve mesafe kurallarına bugüne kadar gösterdiğimizden daha da fazla uymaya davet ediyoruz."

- Kırklareli

Kırklareli'nde de birçok kişi maskesiz dolaşarak Kovid-19 tedbirlerine riayet etmiyor.

Kentte maske kullananlara nazaran kullanmayanların yoğunlukta olduğu gözleniyor.

Bu kişilerin maskelerini çenesinde, burnunun altında ya da kolunda taşıdığı dikkati çekiyor.

İnsan sirkülasyonunun en yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde, İl Hıfzıssıhha Kurulunca sigara içilmesi yasaklanmasına rağmen bazı kişilerin buna riayet etmediği görülüyor.

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