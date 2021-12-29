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Trakya'da marketlerde satılan ürünler denetlendi

29.12.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da marketlerde satılan ürünler denetlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de İçişleri Bakanlığının "Market Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında marketlerde denetim yapıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Hayrabolu ilçelerinde Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ile zabıta müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler marketlerdeki reyonları gezdi, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler, ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptı.

Denetimlere Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan da katıldı.

- Edirne

Edirne ve Keşan ilçesinde zabıta ve Ticaret Müdürlüğü ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Marketlerdeki reyonları gezen ekipler, ürün fiyat ve gramajlarını detaylı inceledi.

Vatandaşlar da denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu tür kontrollerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

- Kırklareli

Kırklareli Ticaret İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler marketlerdeki reyonları gezdi, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

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