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Trakya'da okullarda bayrak töreni sonrası öğrenciler ikinci ara tatile girdi

14.04.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatili başladı.

Sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime ara verdi.

Kırklareli'nin Vize İlçesinde Cumhuriyet İlkokulu'ndaki öğrenciler, son ders zilinin ardından okul bahçesinde toplandı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla yapılan bayrak töreninin ardından öğrenciler okuldan ayrıldı.

  1. sınıf öğrencisi Elif Müldür, AA muhabirine, okulunun tatil olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Tatilde oyunlar oynayıp arkadaşlarıyla eğleneceğini ifade eden Müldür, diğer yandan da derslerini tekrar edeceğini belirtti.

Tekirdağ'da da 213 bin 57 öğrenci için ara tatil başladı.

Süleymanpaşa Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenciler derslerin bitmesinin ardından okul bahçesinde toplandı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla yapılan bayrak töreninin ardından öğrenciler, aileleriyle birlikte okuldan ayrıldı.

Edirne'de de öğrenciler bayrak töreni sonrası ara tatile çıktı.

Öğrenciler, 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren eğitim öğretime devam edecek.

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ara tatil Trakya meb

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