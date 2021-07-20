YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Trakya'da sağlık çalışanlarından "bayramda da aşı olun" çağrısı

Trakya'da sağlık çalışanlarından "bayramda da aşı olun" çağrısı

20.07.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da sağlık çalışanlarından "bayramda da aşı olun" çağrısı

KIRKLARELİ (AA) - Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da bayramda da görevlerini sürdüren sağlık çalışanları, vatandaşları "aşı olmaya" davet etti.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağlık çalışanları, Kurban Bayramı'nda da hastalara şifa olmaya devam ediyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi aşılama birimindeki sağlık çalışanları kamera karşısına geçerek ''iyi bayramlar'' dileğinde bulundu.

Sağlık çalışanları vatandaşları aşıya davet etti.

Aşılama biriminde görevli hemşire Zeynep Tabanlı, gazetecilere, Kovid-19 ile mücadelelerini bayramda da sürdürdüklerini söyledi.

Salgının sona ermesi için mücadele ettiklerini belirten Tabanlı, "Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak aşılama çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kurban Bayramı'nda da aşılamamız devam ediyor. Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Aşılanalım, korunalım. İyi bayramlar diliyorum." dedi.

- "Sağlık çalışanlarına hepimizin yardımcı olması gerekiyor"

Randevu alarak ikinci doz aşısını olan Gönül Küllü de aşı sayesinde kendisini daha güvende hissettiğini dile getirdi.

Sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar dileyen Küllü, "Çok iyi hissediyorum. Çok güzel karşıladılar, mutlu oldum. Rahat hissettim. Sağlık çalışanlarına hepimizin yardımcı olması gerekiyor. Bu zorlu süreçte canla başla çalışıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aşı olan Görke Gürer ise aşı kendisini daha huzurlu ve güvende hissettiğini ifade etti.

Edirne ve Tekirdağ'da da hastane ve aile sağlığı merkezlerine giden vatandaşlar aşılarını oluyor.

Aşılamanın başlamasından bugüne kadar Edirne'de 466 bin 713, Kırklareli'nde 394 bin 970, Tekirdağ'da 963 bin 519 olmak üzere Trakya'da 1 milyon 825 bin 202 doz aşı yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
18 yılın rekoru! Başvuru yapan yapana18 yılın rekoru! Başvuru yapan yapana
PARTNEREbru Şallı Bodrum'da görüntülendiEbru Şallı Bodrum'da görüntülendi
Trakya'nın caddelerinde arife nedeniyle alışveriş yoğunluğu yaşanıyorTrakya'nın caddelerinde arife nedeniyle alışveriş yoğunluğu yaşanıyor
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

Kırklareli Namaz Vakitleri 20 Temmuz Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:47
Öğle
13:23
İkindi
17:21
Akşam
20:48
Yatsı
22:34

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Salı

Balkan Eczanesi
Merkez
Pişkin Eczanesi
Luleburgaz
Turgut Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Sıla Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

GÜNCELLEME - Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Yozgat'ta uzman çavuş düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Oğullarını şehit verdikleri saldırıda gazi olan görev köpeği Atmaca'yı sahiplendiler

Oğullarını şehit verdikleri saldırıda gazi olan görev köpeği Atmaca'yı sahiplendiler

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.