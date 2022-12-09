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Trakya'da "Silindir Operasyonu" kapsamında 3 şüpheli tutuklandı

09.12.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da "Silindir Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trakya'da "Silindir Operasyonu" kapsamında 3 şüpheli tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Edirne ve Kırklareli KOM Şube Müdürlükleri ekiplerince 6 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K, K.K ve Ö.Ç.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, U.K, E.S, E.A, A.A. ve Ö.M'ye ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerden Edirne'de gözaltına alınan B.E. ve S.A. ile Kırklareli'nde yakalanan S.Ö. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Aralık'ta organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan "Silindir Operasyonu" kapsamında Trakya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, 6 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, 2 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 1 elektro şok cihazı, 330 fişek,1 senet, 2 gram esrar ve uyuşturucu madde aparatı ele geçirilmişti.

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