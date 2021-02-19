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Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasında meydanlar boş kaldı

19.02.2021 21:14 | Son Güncelleme:
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Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasında meydanlar boş kaldı

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

22 Şubat pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibarıyla başladı.

Edirne'de kısıtlama dolayısıyla vatandaşlar evlerine gitti.

Görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye geriledi.

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da da cadde ve meydanlar boş kaldı.

Kent sakinleri kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine döndü.

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