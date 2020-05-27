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Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından meydanlarda hareketlilik arttı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 27.05.2020 11:28 | Son Güncelleme

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından meydanlarda hareketlilik arttı

EDİRNE (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Edirne'de kısıtlama sonrası kent genelinde araç ve yaya hareketliliği gözlendi.

Kent merkezindeki Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri bu caddelere gelenlerin ateş ölçümünü yaptı.

Selimiye Meydanı ve çevresi ile Talat Paşa Caddesi'nde de araç trafiği dikkati çekti.

Kent genelinde anonslarla vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşların "Evde kal" çağrısına kısmen uyduğu gözlendi.

Kısıtlamanın sona ermesiyle özellikle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında araç ve yaya trafiği arttı.

Bazı vatandaşlar banka ve PTT şubeleri önlerinde kuyruk oluşturdu. Maske takılmasının zorunlu olduğu kentte bu kurala uymayan bazı kişilerin olduğu gözlendi.

Polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları yönünde uyardı.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da serin havanın da etkisiyle "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının ardından zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor.

Kent merkezindeki PTT ve bazı bankaların önünde kuyruk oluştu.

Sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.

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