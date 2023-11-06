YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Trakya'da "süper meyve" aronya ekili alanı genişliyor

Trakya'da "süper meyve" aronya ekili alanı genişliyor

06.11.2023 11:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da, yüksek besin değeri ve antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak bilinen aronyanın üretim alanı her yıl genişliyor.

Bölgede kıraç arazilerin değerlendirilmesi ve katma değeri yüksek alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması amacıyla tarım ve orman müdürlükleri, ziraat odaları, Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından öncü çalışma ve projeler yürütülüyor.

Bu çalışmalar kapsamında birim alandan yüksek getirisi ve sağlık açısından faydaları dolayısıyla aronyanın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ekim alanları genişliyor.

Edirne'de aronya ekim alanları son 3 yılda 10 dekardan 220 dekara, Tekirdağ'da 140 dekardan 500 dekara çıktı. Bölgede en yüksek artış ise Kırklareli'nde yaşandı. Türkiye'nin en çok aronya üretilen merkezlerinin başında gelen kentte ekim alanları son 3 yılda 250 dekardan 1280 dekara yükseldi.

Trakya'da 400 dekardan 2 bin dekara ulaşan aronya ekim alanlarının gelecek yıllarda daha da artacağı öngörülüyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, alternatif ürünlerin çiftçilere farklı kazanç alanları oluşturduğunu söyledi.

Tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan aronyanın verimli bir ürün olduğunu belirten Arabacı, şunları kaydetti:

"Aronya ekilişi son dönemde bölgemizde hız kazandı. Bizim üreticimizin dikkat ettiği konulardan birisi bitkiyi yetiştirdikten sonra pazarlanması. Örnek çiftçilerimiz var ve ekilişler artıyor. Ürünün pazarı geliştikçe ve talep arttıkça ekim alanları daha da büyüyecektir. Biz bu tarz bitkileri kıraç arazilerde ekmeliyiz. Stratejik ürünler olan buğday ve ayçiçeğinden verim alınamayan alanlarda bu ürünleri tercih ederek alternatif gelir arayışlarında olmalıyız."

"KIRKLARELİ ARONYA İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, stratejik ürünlerin yanı sıra alternatif ürünlerin de kentte yoğun olarak üretildiğini söyledi.

Aronyanın Türkiye'de en fazla Kırklareli'nde üretildiğini anımsatan Şaylan, "En yoğun üretim Vize ve Pınarhisar bölgesindeki kıraç alanlarda. 1280 dekar alanda üretim yapılıyor. Aronyadan bölgemizde çok iyi sonuçlar alınıyor." dedi.

Şaylan, aronyanın hem meyvesinin yenilebildiğini hem de meşrubat olarak tüketilebildiğini belirtti.

Aronyanın sağlık açısından birçok faydası olduğunu anlatan Şaylan, şöyle devam etti:

"Aronyayı bölgemize yakıştırıyoruz. İklim şartları da müsait. Kırklareli aronya için biçilmiş kaftan diyebilirim. Aronya soğuk iklimi seviyor. Kentimizin Balkan kesimlerinde üretimi daha fazla. Verim seviyesi yüksek, aroması da güzel. Çiftçilerimiz aronyaya doğru yönelmeye başladılar. Bunun sanayisi ve kullanım alanı da çok olduğu için tercih edildikçe ekim alanları daha da artacak."

ÜRETİCİLER MEMNUN

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ise il genelinde aronya bahçelerinin hızla arttığını söyledi.

Aronyanın son yıllarda Türkiye'de üretimi artan bir ürün olduğunu ifade eden Öcal, şunları kaydetti:

"Yüksek verim ve kolay pazar bulunması dolayısıyla üretimi artıyor. Gelecek yıllarda da çiftçilerin aronya yetiştirmeye başlamasını bekliyoruz. Şimdiye kadar aronya üretenler üründen memnun. Biz de kurum olarak üreticilerin pazarlamasında sorun oluşmaması için Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile proje hazırladık. Aronya suyunun üzüm suyu çeşitleriyle karıştırılması ve piyasada daha fazla tüketiciye ulaştırılması için çalışma yaptık."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne jandarmasından uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıEdirne jandarmasından uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Muğla’da görev yapan öğretmen takımı ile birlikte dünya ikincisi olduMuğla’da görev yapan öğretmen takımı ile birlikte dünya ikincisi oldu
Balıkesir Büyükşehir’den ’Seyit Onbaşı’ filmine davetBalıkesir Büyükşehir’den ’Seyit Onbaşı’ filmine davet
Anahtar Kelimeler:
Trakya aronya artış

Edirne Namaz Vakitleri 6 Kasım Pazartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:44
Öğle
13:02
İkindi
15:45
Akşam
18:11
Yatsı
19:33

Edirne Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Pazartesi

Özgür eczanesi
Merkez
Reyhan eczanesi
Merkez
Gökhan eczanesi
Kesan
Sevil eczanesi
Lalapasa
Yeni meriç eczanesi
Meric
Müge eczanesi
Uzunkopru
Süloglu eczanesi
Suloglu
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.