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Trakya'da vaka sayılarında geçen haftaya göre düşüş yaşandı

19.08.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da vaka sayılarında geçen haftaya göre düşüş yaşandı

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları geçen haftaya göre düşüşe geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre geçen haftaya kıyasla Trakya illerinde vaka sayısı en çok Edirne'de düşüş gösterdi. Geçen hafta her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 191,51 olan kentte son verilere göre vaka sayısı 74,06'ya geriledi.

Haziran ayı başlarından temmuz ayı ortalarına kadar vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de vakalar geçen ayın ortalarında artışa geçti. Bu artışın deniz turizminin yaşandığı Saros bölgesindeki hareketlikten kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

31 Temmuz - 6 Ağustos vaka sayıları son haftaların en yüksek düzeyine ulaşan kentte vaka sayısı bu hafta yeniden düşüşe geçti.

-Kırklareli ve Tekirdağ

Uzun süre vaka sayılarındaki düşüşü koruyan Kırklareli ve Tekirdağ'da da vaka sayıları temmuz ayı ortalarında artışa geçti.

Geçen haftalardaki yükselişin ardından bu hafta iki kentte vaka sayıları düşüşe geçti. Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Kırklareli 119,77 vaka sayısından 56,12'ye, Tekirdağ'da 93,96'dan 84,82'ye düştü.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi ise şöyle:

12-18 Haziran19-25 Haziran26 Haziran - 2 Temmuz

3-9 Temmuz10-16 Temmuz17-23 Temmuz24-30 Temmuz31 Temmuz - 6 Ağustos7-13 AğustosEdirne12,5111,2812,5111,0424,5263,47159,65191,5174,06Kırklareli34,5631,7927,0927,9234,4849,4994,54119,7756,12Tekirdağ40,6137,7434,1327,7520,8827,2567,9093,9684,82- Aşılama oranı en yüksek iller Trakya'da

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Edirne'de 3'üncü, Kırklareli 4'üncü, Tekirdağ ise 8'inci sırada yer alıyor.

Aşılamanın başlamasından bugüne kadar Edirne'de 612 bin 256, Kırklareli'nde 518 bin 573, Tekirdağ'da 1 milyon 311 bin 400 olmak üzere Trakya'da 2 milyon 442 bin 229 doz aşı yapıldı.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Edirne'de yüzde 85, Kırklareli'nde yüzde 84,6, Tekirdağ'da yüzde 81,1 olarak açıklandı.

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