Trakya'da yasal sınırın üzerinde araç alım satımı yapan 19 kişi hakkında işlem başlatıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından, "6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin geliştirilmesi ve tüketicinin korunması amacıyla denetim yapıldı.

Türkiye Noterler Birliğinden alınan satış verilerinin incelenmesinin ardından gerçekleştirilen denetimlerde, Kırklareli'nde 5 kişinin yetki belgesiz üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı gerçekleştirdiği belirlendi. Bunlardan birinin ocak-temmuz döneminde 78, bir diğerinin ise 55 araç alım satımı yaptığı tespit edildi.

Edirne ve Tekirdağ'da da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, araç alım satımına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Edirne'de yetki belgesiz araç alıp satan 6, Tekirdağ'da da ise 8 kişi belirlendi.

Trakya'da yasal sınırın üzerinde alım satım yapan 19 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Bu satıcılardan savunmaları talep edilecek.

Ticaret Bakanlığı, savunmalarını dikkate alarak, bu kişilere idari para cezaları uygulayabilecek.

