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Trakya'da yerli ayçiçeği ve mısır çeşitleri geliştirilecek

29.09.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da yerli ayçiçeği ve mısır çeşitleri geliştirilecek

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) koordinasyonuyla hazırlanan "Milli Hibrit Tohum Geliştirilmesi Güdümlü Projesi" kapsamında yerli ayçiçeği ve mısır geliştirilip tescil edilecek.

TRAKYAKA'dan yapılan açıklamaya göre, Edirne'de düzenlenen ajansın Yönetim Kurulu Eylül Ayı Olağan Toplantısı'na Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Mahmut Şahin, toplantıda TRAKYAKA'nın tohumculuk faaliyetleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verdi. Ardından Trakya Tohum A.Ş'nin yararlanıcısı olduğu "Milli Hibrit Tohum Geliştirilmesi Güdümlü Projesi"nin uygulama imzaları atıldı.

- Proje hakkında

"Milli Hibrit Tohum Geliştirilmesi Güdümlü Projesi" kapsamında 8 milyon 863 bin lira bütçe oluşturuldu ve bu bütçenin 8 milyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanırken, kalan yüzde 10'luk kısım ise Trakya Tohum A.Ş. tarafından temin edilecek.

Proje kapsamında Ar-Ge mühendisleri istihdam edilecek ve araştırma enstitüleri ile iş birliği içerisinde yeni ayçiçeği ve mısır çeşitleri geliştirilerek, yeni çeşitler tescil edildikten sonra Trakya Tohum A.Ş. tarafından ürettirilerek satışa sunulacak.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Sakarya Mısır Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile mısır ve ayçiçeği geliştirmek için yakın zamanda uygulamaya başlanacak.

Ayrıca proje kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle şirketin ihtiyacı olan araştırma geliştirme için gerekli laboratuvar donanımları, gen havuzu, biçerdöver, mibzer gibi mekanik ve teknik ekipmanlar tedarik edilecek.

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