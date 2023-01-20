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Trakya'daki okullarda karne heyecanı

20.01.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Edirne'de 57 bin 330 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Okullarda yapılan törenlerde öğrencilere karneleri verildi.

  1. Yıl İlkokulunda düzenlenen törende öğrenciler karne heyecanı yaşadı. 1/E sınıfı öğretmeni Ali Küçük, sınıfta düzenlenen karne töreninde, başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını ve öğrencilerin tatili iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Öğrencilerden Deniz Utku, karne aldıktan sonra AA muhabirine, notlarının çok iyi olduğunu söyledi.

Tatilde arkadaşlarıyla sinemaya gideceğini belirten Utku, yeni dönem başlamadan önce ödevlerini de tamamlayacağını ifade etti.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli'nde 53 bin 372 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Atatürk İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Okula smokin kıyafetiyle gelen 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Çevik, bugün karne alacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirten Çevik, "En güzel, en şık kıyafetlerimi giydim. Bugün çok heyecanlıyım karnemi alacağım için. Eve gidince herkese göstereceğim karnemi. Çok mutluyum bugün." dedi.

Tekirdağ'da da Cumhuriyet İlkokulunda karnelerini alan öğrencilerin sevinçli olduğu gözlendi.

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Karne Trakya heyecan

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