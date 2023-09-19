Trakya'dan 12 kişilik sağlık ekibi selden etkilenen Libya'ya gönderildi

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Derne şehrine ulaşan 12 kişilik ekipte, Kırklareli'nden 5 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Edirne'den 1 pratisyen hekim, 2 acil tıp teknikeri ve radyoloji teknikerinin yanı sıra 4 çeker medikal müdahale aracı ve tıbbi malzeme ile Tekirdağ'dan 3 sağlık personeli yer alıyor.

Ekip sahra hastane çadırlarının kurulumu ile bölgede yürütülecek olan sağlık hizmetlerine destek vermek ve arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere aktif çalışmalara başladı.

