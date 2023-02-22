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Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destek sürüyor

22.02.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler devam ediyor.

Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destek sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından yardım kampanyası kapsamında, Mimar Sinan Spor Salonu ve Atatürk Kültür Merkezinde toplanan malzemeler, tasnif edilerek tırlarla bölgeye gönderiliyor.

Kente gelen depremzedeler ise ihtiyaçlarını, yardım noktalarında oluşturulan sosyal marketten karşılıyor.

DEPREMZEDELER YAŞADIKLARINI UNUTAMIYOR

Gaziantep'ten Edirne'ye gelen Zeliha Sarıoğlu, AA muhabirine, deprem anının o günden beri aklından çıkmadığını ve çok korktuğunu söyledi.

Evinin hasar görmesi nedeniyle kızının yanına Edirne'ye geldiğini belirten Sarıoğu, "Herkes çok yardımcı oluyor. İhtiyaçlarımız karşılanıyor teşekkür ederiz ancak annem ve akrabalarım Gaziantep'te, aklım orada kaldı. Artçı depremler sürekli oluyor, izliyoruz televizyonda korkuyoruz." dedi.

Malatya'dan gelen Sabri Avcı da depremden sonra 10 gün ailecek çadırda yaşardıklarını belirterek, "Bir süre sonra eşimle kızımın yanına Edirne'ye geldik. Burada her ihtiyacımız karşılanıyor, teşekkür ederiz. Diğer çocuklarım Kızılay'da ve sağlık çalışanı olarak Malatya'da hizmet veriyor." diye konuştu.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli'nde de Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda deprem bölgesine yardımlar sürüyor.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ve Demirköy ilçelerindeki balıkçılar, bir günlük gelirlerini depremzedeler için AFAD'a bağışladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, hiçbir yurttaşın, yaşanan felakete sessiz ve duyarsız kalmadığını söyledi.

Balıkçıların yaptıkları nakdi bağışı çok anlamlı bulduğunu ifade eden Aksoy, "Allah herkesten razı olsun. Biz el birliği ile bu işin altından kalkarız. Türk milleti, devleti gerçekten zor zamanlarda çok hızlı bir araya geliyor." dedi.

Ayrıca kentteki çiftçilerin bir araya gelerek 1 milyon 200 bin lira nakdi bağış da yaptığını aktaran Aksoy, şöyle devam etti:

"Tüm bunların yanında Kırklareli'nden deprem bölgesine şuana kadar 15 tır kesif yem gönderdik. Besicilerimiz 558 küçükbaş, 19 büyükbaş hayvan bağışladı. Bunların bir kısmını kesimhanede kestirerek kavurma haline getirdik, bütün afet bölgesine eşit şekilde paylaştırdık. İnşallah önümüzdeki hafta hepsini teslim etmiş olacağız. Rabbim ülkemizi kazalardan, belalardan, afetlerden korusun."

TAKILARIN TAMAMI AFETZEDELERE BAĞIŞLANDI

Kentte isminin açıklanmasını istemeyen bir çift ise düğün törenlerinde davetliler tarafından takıların tümünü AFAD'a bağışladı.

Tekirdağ'da da AFAD deposunda toplanan malzemeler, tasnif edilerek tırlarla bölgeye gönderiliyor.

Öte yandan kente gelen depremzedeler, yardım noktalarında oluşturulan sosyal marketten ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hayrabolu Belediyesince atölyede üretilen 20 seyyar tuvalet ise deprem bölgesine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem kampanya yardım

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