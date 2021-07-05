TRAKYAKA'dan Teknik Destek Programı kapsamında 1 milyon 600 bin lira destek

TEKİRDAĞ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansının (TRAKYAKA) bu yıl Teknik Destek Programı kapsamında 1 milyon 600 lira kaynağı bölgeye aktarılacağı bildirildi.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl açılan programda kamu kurumlarının yanı sıra özel işletmelere de destek verileceğini belirtti.

Teknik Destek Programı çerçevesinde bölgeye 1 milyon 600 bin lira destek verileceğine aktaran Şahin şunları kaydetti:

"Trakya Kalkınma Ajansı olarak bu yıl Teknik Destek Programı kapsamında 1 milyon 600 bin lira kaynağı bölgemize aktaracağız. Bunun 800 bin lirası STK ve kamu kurum, kuruluşlarının kapasite ve eğitim eksikliğinin giderilmesi için gelecek projelere ayrılacak. 800 bin lirası ise ilk olarak bu yıl uygulayacağımız destek kapsamında imalat, turizm ve tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizin kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında karşılaştıkları sıkıntıların çözümüne dönük eğitim ve danışmanlık projelerine verilecek.

Program ile yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında karşılaştıkları sıkıntıların çözümü için eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine destek verilecek. Teknik Destek kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine 25 bin, kişisel gelişim eğitimleri için ise 15 bin destek verilecek. Program için tahsis edilen kaynak toplamı 1 milyon 600 bin liraya ulaşıyor. En fazla iki ay içerisinde hayata geçirilme şartıyla yararlanıcılar Teknik Destekten yararlanabilecek. Teknik Destek başvuruları Teknik Destek Programı’nın ilan edildiği tarihten itibaren sürekli olarak alınıyor ve 2'şer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinden sonra değerlendiriliyor."

