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Trakya'nın 5 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 arttı

05.06.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan bu yılın ocak-mayıs döneminde gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Trakya'dan bu yılın ilk 5 ayında 877 milyon 504 bin 97 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı döneminde Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan 776 milyon 315 bin 83 dolarlık ihracat yapılmıştı. Böylece Trakya'dan yılın ilk 5 ayındaki ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 arttı.

Bu yıl ocak-mayıs döneminde Trakya'da en çok ihracat 759 milyon 120 bin 14 dolar ile Tekirdağ'dan yapılırken, Kırklareli'nden 84 milyon 747 bin 39, Edirne'den de 33 milyon 637 bin 44 dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Tekirdağ demir ve demir dışı metaller sektöründe, Kırklareli ve Edirne ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde en çok ihracatı yaptı.

Tekirdağ'dan en fazla ihracat sırasıyla 160 milyon 172 bin 54 dolar ile Almanya'ya, 52 milyon 26 bin 74 dolar ile Amerika Birleşik Devletleri'ne, 39 milyon 626 bin 76 dolar ile İtalya'ya gerçekleştirildi.

Kırklareli'nden en fazla ihracat ise 7 milyon 601 bin 75 dolar ile Almanya, 6 milyon 908 bin 61 dolar ile İtalya, 6 milyon 788 bin 4 dolar ile Kenya'ya yapıldı.

Edirne'nin en çok dış satım yaptığı ülkeler ise 6 milyon 959 bin 10 dolarla Bosna-Hersek, 6 milyon 10 bin 90 dolarla Bulgaristan, 3 milyon 676 bin 22 dolarla Yunanistan oldu.

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