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Trakya'nın ihracatını Tekirdağ sırtlıyor

09.04.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan bu yılın ilk çeyreğinde 450 milyon 81 bin 71 dolar ihracat gerçekleştirildi - Bölgede en çok ihracat 387 milyon 995 bin 76 dolar ile Tekirdağ'dan yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan bu yılın ilk çeyreğinde 450 milyon 81 bin 71 dolar ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2021 yılının ocak, şubat ve mart aylarında 331 milyon 919 bin dolarlık dış satım yapılan Trakya'da bu yılın aynı döneminde ihracat rakamlarında 118 milyon 162 bin 71 dolar artış sağlandı.

Bölgede en çok ihracat 387 milyon 995 bin 76 dolar ile Tekirdağ'dan yapıldı.

Trakya'da Tekirdağ, ihracat rakamlarında ön plana çıkan il olurken bölgenin diğer illerinden Kırklareli 42 milyon 733 bin 46 dolar ile ikinci, 19 milyon 352 bin 49 dolar ile Edirne üçüncü sırada yer aldı.

Sektörel bazda yapılan dış satımda bölgenin ihracat lideri konumundaki Tekirdağ'dan en çok ihraç edilen ürün 68 milyon 405 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu.

Bu ürünleri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artış ile elektrik ve elektronik, yüzde 12,4 ile hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Kırklareli ve Edirne'de ise en çok ihraç edilen ürün hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu. Bu ürünlerin dış satımı Kırklareli'nde 17 milyon 814 bin, Edirne'de de 6 milyon 31 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kırklareli'nde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 73,3 artış ile tekstil ve ham maddeleri, yüzde 206,1 ile demir ve demir dışı metalleri ihraç edilen ürünler arasında yer aldı.

Edirne'de de yüzde 89,4 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 94,9 ile makine ve aksamları takip etti.

Tekirdağ'ın en çok ihracat yaptığı ülke 83 milyon 475 bin dolarla Almanya olurken sırasıyla İtalya, ABD, Bulgaristan, Fransa, İspanya, Birleşik Krallık, Polonya, Romanya ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 140 ülkeye ürün gönderildi.

Edirne, 3 milyon 45 bin dolarla en çok ihracatı Yunanistan'a yaparken Bulgaristan, Bosna Hersek, Belçika, Angola, Kosova, İspanya, Azerbaycan, Makedonya ve Arnavutluk'un da aralarında olduğu 45 ülkeye ürün ihraç etti.

Kırklareli de 4 milyon 780 bin dolarla en çok ihracatı Almanya'ya yaptı, aralarında Angola, Hollanda, Nijerya, Bulgaristan, Kenya, İtalya, Romanya, Gana ve Estonya'nın da bulunduğu 91 ülkeye ürün gönderdi.

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