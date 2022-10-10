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Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi

10.10.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi

Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Cimnastik Federasyonunca Bolu'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki salonda gerçekleştirilen şampiyonaya, 9 ilden 95 sporcu katıldı.

Yarışlar sonunda 10-12 yaş grubunda kadınlarda Emine Güneş Can birinci, Işıl Işıklı ikinci, Ceylin Sakar üçüncü, erkeklerde Sinan Cankurt birinci, Mehmet Tükel ikinci, Mert Çakır üçüncü oldu.

13-14 yaş grubunda kadınlarda ilk 3 sıra Bade Şahin, Ada Kanat, Berra Döğer, erkeklerde Meriç Mamur, Yiğit Boy ve Emir Öztürk'ten oluştu.

Müsabakalarda 15-16 yaş grubunda kadınlarda Esin Ergün birincilik, Ceylin Baysal ikincilik, Azra Özdemir üçüncülük, erkeklerde Fahreddin Duman birincilik, Çınar Sargın ikincilik, Muhammed Budak üçüncülük elde etti.

17+ yaş grubunda ise ilk üç sırayı kadınlarda Elçin Karakaş, Sude Aydın ve Sıla Karakuş, erkeklerde de Gürkan Mutlu, Ertuğ Altındağ ve Berkay Şahin aldı.

Bolu'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
derece türkiye cimnastik federasyonu

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