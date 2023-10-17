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Tramvayın çarptığı köpeğin ezilen ayağı kurtarılmaya çalışılıyor

17.10.2023 13:12 | Son Güncelleme:
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Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın çaptığı sahipsiz köpeğin ezilen ayağı veteriner hekimin uyguladığı tedaviyle kurtarılmaya çalışılıyor.

Atakum ilçesinden İlkadım yönüne seyreden tramvay, 25 Eylül'de Liman Durağı'na yaklaştığı sırada önüne atlayan sahipsiz köpeğe çarptı.

Köpeğin sol arka ayağı ezildi. Yolculardan biri elindeki poşeti, köpeğin kan kaybını azaltmak için bacağına turnike yaptı. Köpek, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Merkezde görevli veteriner hekim Emre Pınar, AA muhabirine, sol arka ayağı büyük oranda ezilmiş köpeğin tedaviye alındığını söyledi.

Pınar, ampute görünen ayağı kurtarabilmek için çaba harcadıklarını ifade ederek, "Her gün pansuman ve antibiyotik tedavisi yapılmak kaydıyla günlük kontrolleri yapılıyor. Yakından takip ediyoruz. Her gün bandajı yenileniyor. Ayağı kurtarmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." dedi.

"ÖNCELİKLİ OLARAK BİR UZVUNU KAYBETSİN İSTEMİYORUZ"

Tedavinin başarılı bir şekilde sürdüğünü belirten Pınar, "Hayvanımızın genel durumu iyi. Herhangi ikincil enfeksiyonları engellemek için aslında mücadele ediyoruz. Açık yarasındaki enfeksiyonu engellemeye çalışıyoruz. Buna yönelik antibiyotik tedavilerimiz ve kontrollerimiz devam ediyor. Öncelikli olarak bir uzvunu kaybetsin istemiyoruz. Buna yönelik tedavi protokolleri uyguluyoruz. Bütün çabamız bunun için aslında. Biz amputeyi hiç düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz. Canımızın bu ayağını kurtarmak istiyoruz. Ayağı kurtarmak için tüm imkanlarımızı seferber ettiğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.

Köpeğin ayağının büyük bir kısmının ezildiğini, parmaklarda ise kopma olduğunu dile getiren Pınar, kısmen de olsa ayağı kurtarma şansları olduğunu, bunun için ayağın enfeksiyon kapmaması gerektiğini belirtti.

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Samsun tramvay ayak

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