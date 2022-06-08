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Trans fenomen Mükremin Gezgin'in doğum videosu tartışma yarattı! "Hastane nasıl izin verdi?"

08.06.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aylardır sosyal medyada hamile olduğunu söyleyen Mükremin Gezgin isimi trans birey, dün bir hastanede kucağında bebekle fotoğraf yayınlayıp doğum yaptığı iddia etti. Sosyal medyanın gündemine yerleşen paylaşımların ardından hem çekim yapılmasına izin veren hastaneye hem de fenomenlere tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Birçok kullanıcı da TikTok'un kapatılması için peş peşe paylaşımlar yapıyor.

Uzun zamandır TikTok'ta karnını göstererek videolar yayınlayan Mükremin Gezgin isimli trans birey, dün art arda videolar yayınlayarak doğum yaptığını ileri sürdü. Doğumhaneden çıkarken çekilen videosunu paylaşan fenomen, sosyal medyada gündem oldu.

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DOĞUM YAPTIĞINI İDDİA EDİYOR

Sedye üzerinde doğumhaneden çıkarken çektirdiği videosunu paylaşan Gezgin, "Hoş geldin hayatım Onur'um. Kurtuldum sonunda" notunu yazdı. Fenomenin kısa sürede 7,4 milyon izlenen videosu Twitter'da gündem oldu. Bununla da yetinmeyen fenomen, hastane odasını süsleterek bir bebekle peş peşe videolar yayınladı.

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FENOMEN İSME VE HASTANE YÖNETİMİNE TEPKİ YAĞIYOR

Twitter'da gündem olan videoların ardından fenomene ve videoların çekilmesine izin veren hastane yönetimine tepki yağmaya başladı. Hastanenin kapatılması gerektiğini savunan binlerce sosyal medya kullanıcısı, videolarda yer alan bebeğin de devlet korumasına alınması gerektiğini söyledi.
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"TİKTOK KAPATILSIN"

Mükremin Gezgin'in videolarından sonra birçok sosyal medya kullanıcısı, uygunsuz paylaşımların olduğunu söylediği TikTok'un kapatılması için paylaşım yapmaya başladı. Twitter'da açılan "TikTokkapatılsın" etiketi altında paylaşım yapan binlerce kişi, "TikTok gençleri zehirliyor" dedi.

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tiktok
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