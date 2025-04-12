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Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları’nda ikinci gün sona erdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.04.2025 23:18
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Antalya’nın Kemer ilçesi, Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları’na ev sahipliği yapıyor. Yarışın ikinci gününde Toros Dağları manzarasında finiş mücadelesi yaşandı.

Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları’nda ikinci gün sona erdi

Antalya’nın Kemer ilçesi dağ, gravel ve e-bike bisikleti tutkunlarını bir araya getirdi. ’Bisikletin Kalbi Kemer’de Atıyor’ sloganıyla Kemer Belediyesi ana sponsorluğunda bu yıl 3. kez düzenlenen yarışın ikinci gününde Gedelme Yaylası’ndan start alan sporcular, Ovacık, Örencik, Yarbaşçandır, Kökez, Katranbaşı ve Söğütcuması Yaylaları’ndan geçecek. Kemer, Konyaaltı ve Kumluca yaylalarından, Toros Dağları manzarasındaki 60 kilometrelik parkurda verilen mücadelenin ardından sporcular finişe ulaştı.

Enduro Organizasyon & Sky Events tarafından düzenlenen organizasyonun üçüncü ve son gününde Ovacık Yaylası’ndan start verilecek. Kemer’in eşsiz güzelliğe sahip Tahtalı Dağı manzarası eşliğinde, Çukur Yayla, Üçoluk ve Belenyayla’dan geçecek sporcular, Kuzdere’de 60 kilometre sonunda bitiş çizgisine ulaşacak.

Enduro Organizasyon Kurucusu Semih Özdemir, düne göre bugün daha zor bir etap olduğunu belirterek, "Yarışçılardan da geri dönüşler bu yönde ama bir sıkıntı yok. Normal akış içerisinde devam etti. Mutluyuz ilk yarışçıları gördükten sonra. Artık yarın için hazırlıklarımızı başlattık. Parkur ise düne göre bugün biraz daha uzun ve zorluydu. Tırmanma biraz daha fazlaydı tabii bu da yarışçıları etkiledi" dedi.

Rus dağ bisikleti sporcusu Igor Riabkov ise, "Rusya dışındaki ilk yarışıma katıldım. Gerçekten çok beğendim, doğa özellikle çok güzel. Ayrıyeten organizasyon da çok güzel ve güvenli. Bugünkü parkur ise zorluydu ama bir o kadar da keyifli geçti" şeklinde konuştu.
Gravel sporcusu Ahmet Karaoğlan da, bu yarışın daha önce internetten izlediğini ve çok katılmak istediğini ifade ederek, "Ama daha önce katılma fırsatım olmamıştı yapılacağını duyunca gelmek istedim. Gravel bisiklet yarışları Türkiye’de yapılmıyor. Aynı zamanda Toros Dağları’nda yapılan bir yarış. Toroslarda bisiklet sürme şansını başka şekilde elde edemem. Benim için planlanmış bir rota var, organizasyon her şeyi hazırlamış. Ben sadece bisikletimi alıp geliyorum buraya benin için çok iyi bir deneyim oldu" dedi.

Dağ bisikleti kategorisinde ilk üç şöyle:

1- Gökhan Uzuntaş (2:42:03,16)
2- Ivan Inozemtsev (2:47:25,33)
3- Pavel Melnikov (2:52:57,70)

Gravel kategorisinde ilk üç şöyle:

1- Ahmet Karağolan (3:00:02,82)
2- Daria Pravilova (3:07:17,66)
3- Vitali Skorobogat (3:09:11,57)

E-bike kategorisinde ilk üç şöyle:

1- Abdulkadir Erduru (2:51:11,26)
2- Efrahim Özcan (2:52:22,11)
3- Mert Alta (3:19:43,89)

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bisiklet
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