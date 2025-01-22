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Transfer çıkmazı: Galatasaray ile Ahmed Kutucu görüşmesinde kriz!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.01.2025 23:15
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Süper Lig'de 6 puan farkla lider konumda yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Birçok isimle görüşen sarı - kırmızılı yöneticiler, sezonun en gözde isimlerinden olan Ahmed Kutucu ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Transfer çıkmazı: Galatasaray ile Ahmed Kutucu görüşmesinde kriz!
Ahmed Kutucu

Ahmed Kutucu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Süper Lig'in sürpriz ekibi Eyüpspor'da gösterdiği performansla kendinden söz ettiren Ahmed Kutucu ile Galatasaray arasında yapılan ilk görüşme gerçekleştirildi.

EYÜPSPOR İLE ANLAŞILDI

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Lider Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Eyüpspor ile Ahmed Kutucu transferi için prensipte anlaşmıştı. Bunun üzerine sarı - kırmızılı kulübün, milli oyuncu ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyordu.

İLK GÖRÜŞME OLUMSUZ

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Ünlü gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray, Ahmed Kutucu ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Ancak taraflar arası yapılan söz konusu görüşme olumsuz sonuçlandı.

"GALATASARAY'LA %80 ANLAŞTIK!"

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Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, transfere dair A Spor'a yaptığı açıklamada, "Ahmed Kutucu için Galatasaray ile %80'lere geldi. Henüz bir şeyi resmiyete dökmedik. 24 içerisinde bu transferin netlik kazanacağını düşünüyorum. Pazarlıklarla ilgili bir sorun yok. Oyuncu tarafıyla görüşülecek. Galatasaray'la çok küçük detaylar kaldı. Onları da görüştükten sonra sizi bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

SERGİLEDİĞİ PERFORMANSLA GÖZ DOLDURUYOR

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Bu sezon Eyüpspor formasıyla 20 maçta sahaya çıkan Ahmed Kutucu, 9 gol atarken, 6 da asist yaptı. 1.81 boyundaki golcü oyuncunun 2027 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
transfer Eyüpspor galatasaray
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