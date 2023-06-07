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Transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? TFF tarih verdi! 2023-2024 yaz transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihi

07.06.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağı ile hangi tarihte sona ereceği sporseverler tarafından merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki, transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, TFF'den yapılan açıklama ile 2023-2024 yaz transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihi...

Transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? TFF tarih verdi! 2023-2024 yaz transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihi

2023-2024 transfer dönemi hakkında arama motorlarında sorgulama yapılmaya başlandı. Birinci ve ikinci transfer sezonu tarihleri belli oldu. TFF tarih verdi. "2023-2024 transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor?" sorusu internette araştırılıyor. İşte, 2023-2024 yaz transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihi...

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Transfer dönemi için TFF'den açıklama yapıldı.

TFF, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

2023-2024 TRANSFER DÖNEMİ

2023-2024 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran tarihinde başlıyor.

Yapılan açıklamaya göre; birinci transfer ve tescil dönemi 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.

İkinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde bitecek.

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