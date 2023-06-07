Transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor? TFF tarih verdi! 2023-2024 yaz transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihi

2023-2024 transfer dönemi hakkında arama motorlarında sorgulama yapılmaya başlandı. Birinci ve ikinci transfer sezonu tarihleri belli oldu. TFF tarih verdi. "2023-2024 transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor?" sorusu internette araştırılıyor. İşte, 2023-2024 yaz transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihi...

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Transfer dönemi için TFF'den açıklama yapıldı.

TFF, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

2023-2024 TRANSFER DÖNEMİ

2023-2024 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran tarihinde başlıyor.

Yapılan açıklamaya göre; birinci transfer ve tescil dönemi 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.

İkinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde bitecek.

