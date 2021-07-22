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Transfer döneminin bombası patlıyor

22.07.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventus ile 1 yıl sözleşmesi bulunan ve maaşında indirime gidip sözleşme uzatmak ya da başka bir kulübe transfer olmak seçenekleri önünde bulunan Cristiano Ronaldo'nun ismi bu kez Manchester City ile anılmaya başlandı. Bu haberin çıkmasının ardından Manchester City menajeri Guardiola'nın Ronaldo ile ilgili yaptığı açıklama ve Portekizli yıldızın Manchester City ile kullandığı sözler akıllara geldi.

Transfer döneminin bombası patlıyor

Juventus ile 1 yıl sözleşmesi kalan ve yüksek maaşı sebebiyle takımdan ayrılabileceği yönünde haberler çıkan Cristiano Ronaldo'nun ismi son olarak Manchester City için geçti.

Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Guardiola, Cristiano Ronaldo ile ilgili Şubat ayında konuşmuş ve böyle bir oyuncuya sahip olmak istediğini söylemişti.

Guardiola şu ifadeleri kullanmıştı: Kadromuzda Ronaldo, Messi veya Neymar gibi kötü günümüzde tek başına maç kazandıracak bir oyuncu yok. Oyuncularıma çoğu zaman takım halinde oynayıp takım halinde kazanmamız gerektiğini söyledim. Dürüst olmak gerekirse her maç gol atan, gol atma serilerine imza atan, saydığım bu oyuncular gibi koşan bir oyuncu olsun isterim. Bu hoşuma gider."

RONALDO: CITY'YE GİTMEM ÇOK ZOR

Cristiano Ronaldo, 2013 yılında yaptığı bir açıklamada Manchester United geçmişi olduğu için Manchester City'ye gitmesinin çok zor olduğunu söylemişti.

"United yerine City'ye gider miyim? Bunu yapamam çünkü kalbimde Manchester United var. City'ye gitmem çok çok çok çok zor."

RONALDO'NUN SÖZLERİ TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ TEK ENGEL

İngiliz basınında çıkan haberlerde Ronaldo'nun bu sözlerinin Manchester City'ye transferinin önündeki en büyük engel olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. 36 yaşındaki Portekizli ile PSG, Manchester United ve Tottenham da ilgileniyor.


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transfer Cristiano Ronaldo Juventus
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