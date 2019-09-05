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Transfer döneminin en çok konuşulan isimleri

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.09.2019 11:36 | Son Güncelleme

17 Haziran’da başlayıp 2 Eylül’de sona eren 2019-2020 sezonu birinci transfer dönemi yaz aylarına damgasını vurdu. Türkiye Süper Lig ekipleri kadrolarını birçok yıldız isimle güçlendirirken, ayrılıklar da bir o kadar ön plana çıktı.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimleri

Süper Lig’de 2019-2020 yaz transfer dönemi resmen sona erdi. Transfer döneminde en fazla transfere imza atan kulüp 22 isimle sözleşme imzalayan İstikbal Mobilya Kayserispor olurken, Fenerbahçe ise tam 22 isimle yollarını ayırarak en çok futbolcu gönderen kulüp olarak kayıtlara geçti. Trabzonspor 17, Galatasaray 14, Fenerbahçe 13, Beşiktaş ise 8 futbolcu ile kadrosunu güçlendirdi.

DİAGNE VE FALCAO ZİRVEDE YER ALDI

Medya takip kurumu Ajans Press, yaz transfer döneminde hakkında en çok haber yapılan isimleri tespit etti. Ajans Press’in 17 Haziran 2 Eylül arasında gerçekleştirmiş olduğu yazılı basın incelemesinde, 2019-2020 sezonu birinci transfer döneminin en medyatik ismi, hakkında 2 bin 369 haber çıkışı tespit edilen M. Diagne oldu, Diagne’yi 2 bin 103 haberle R. Falcao takip ederken Fenerbahçe’ye geri dönen Emre Belözoğlu bin 347 habere konu olarak listenin üçüncü sırasında yer buldu. Max Kruse bin 149 haberle dördüncü, Emre Mor bin 139 haberle beşinci sırada yer aldı.

Transfer döneminde ilk beşi takip eden diğer isimler ise sırasıyla, Deniz Türüç (1090), A. Sörloth (995), Tyler Boyd (970), D. Sturridge (966), R. Quaresma(956) oldu.

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falcao Diagne Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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