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Transfer döneminin ilk çalımı geldi! Joao Felix'in forma numarası bile belliydi...

Chelsea'de beklenen performansı sergileyemeyen Joao Felix'in geleceği merak konusuyken, Al-Nassr'ın yaptığı cazip teklif gündeme bomba gibi düştü. Benfica'nın eski yıldızını geri getirme umutları azalırken, Felix'in Suudi Arabistan'a transferi futbol dünyasında yankı uyandırdı.

Transfer döneminin ilk çalımı geldi! Joao Felix'in forma numarası bile belliydi...
Emre Şen
Joao Felix

Joao Felix

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
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Chelsea'de kiralık olarak forma giyen ve beklenen etkiyi yaratamayan Joao Felix'in kariyerinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Portekizli yıldızın adı, eski kulübü Benfica ve Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile anılıyordu.

BENFICA İMZA ATTIRMAK ÜZEREYDİ AMA...

Transfer döneminin ilk çalımı geldi! Joao Felix in forma numarası bile belliydi... 1

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Benfica Felix'i geri getirmek için yoğun çaba sarf ediyordu. Hatta Portekiz basınında, Benfica'nın Felix için 10 numaralı formayı ayırdığı iddiaları bile yer almıştı. Ancak Al-Nassr'ın devreye girmesiyle tüm dengeler değişti. Romano'nun X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Joao Felix, Al-Nassr'ın teklifine olumlu yanıt verdi. Bu gelişme, Benfica taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, Felix'in kariyerinde yeni bir sayfa açabileceği sinyallerini verdi.

RONALDO'NUN YANINA GİDECEK

Transfer döneminin ilk çalımı geldi! Joao Felix in forma numarası bile belliydi... 2

Chelsea'deki geleceği de belirsizliğini koruyan Felix'in, Al-Nassr'a transfer olması durumunda Cristiano Ronaldo gibi yıldızlarla aynı takımda forma giyecek olması dikkat çekiyor. Öte yandan, Chelsea'de Raheem Sterling'in de takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea al nassr benfica Joao Felix
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