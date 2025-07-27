Transfer döneminin ilk çalımı geldi! Joao Felix'in forma numarası bile belliydi...

Chelsea'de kiralık olarak forma giyen ve beklenen etkiyi yaratamayan Joao Felix'in kariyerinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Portekizli yıldızın adı, eski kulübü Benfica ve Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile anılıyordu.

BENFICA İMZA ATTIRMAK ÜZEREYDİ AMA...

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Benfica Felix'i geri getirmek için yoğun çaba sarf ediyordu. Hatta Portekiz basınında, Benfica'nın Felix için 10 numaralı formayı ayırdığı iddiaları bile yer almıştı. Ancak Al-Nassr'ın devreye girmesiyle tüm dengeler değişti. Romano'nun X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Joao Felix, Al-Nassr'ın teklifine olumlu yanıt verdi. Bu gelişme, Benfica taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, Felix'in kariyerinde yeni bir sayfa açabileceği sinyallerini verdi.

RONALDO'NUN YANINA GİDECEK

Chelsea'deki geleceği de belirsizliğini koruyan Felix'in, Al-Nassr'a transfer olması durumunda Cristiano Ronaldo gibi yıldızlarla aynı takımda forma giyecek olması dikkat çekiyor. Öte yandan, Chelsea'de Raheem Sterling'in de takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.