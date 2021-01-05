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Transfer haberleri: Roma, Zeki Çelik'i istiyor

İTALYA HABERLERİ  | 05.01.2021 11:12 | Son Güncelleme

Roma, Lille'in milli yıldızlarından Zeki Çelik için Fransız ekibinin kapısını çaldı. Ligue 1 temsilcisi oyuncunun bedelini 15 milyon euro olarak belirledi.

Transfer haberleri: Roma, Zeki Çelik'i istiyor

Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli sağ bek Zeki Çelik, kariyerini Serie A'da sürdürebilir.

Sky Sport Italia'nın haberine göre Roma, Zeki Çelik için Fransız ekibinin kapısını çaldı. Lille ise oyuncunun bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi.

Zeki Çelik, Roma'da oynamaya sıcak bakarken Serie A ekibi ise 15 milyon euro'luk bedeli ödemekte çekimser.

2018 yazında İstanbulspor'dan 1 milyon euro karşılığında Lille'in yolunu tutan Zeki Çelik bu sezon takımıyla 15 resmi maça çıktı ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.

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