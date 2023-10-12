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  4. Transfer sihirbazı Erden Timur şimdiden harekete geçti! Luis Suarez Messi'nin yanına gitmezse, Galatasaray'a...

Transfer sihirbazı Erden Timur şimdiden harekete geçti! Luis Suarez Messi'nin yanına gitmezse, Galatasaray'a...

12.10.2023 07:58 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak olan ara transfer dönemi için şimdiden harekete geçerken, listenin başına çok ses getirecek bir ismi koymuş durumda. İşte detaylar...

Luis Suarez

Luis Suarez

KOL Kolombiya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Almeria
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Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Galatasaray, ara transferde de adından söz ettirecekmiş gibi görünüyor.

ESKİ AŞK ALEVLENDİ

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Transfer sihirbazı Erden Timur'un çalışmalara şimdiden başladığı isim ise çok ses getirecek cinsten... Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, eski göz ağrısı Luis Suarez için harekete geçmeye hazırlanıyor.

TRANSFERDE ZORLU RAKİP

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Timur'un 36 yaşındaki golcüyü bitirmek için şartları zorlayacağı öğrenilirken, Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferde oldukça zorlu bir rakibi de bulunuyor.

MIAMI OLMAZSA, GALATASARAY...

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İddiaya göre; Messi'nin forma giydiği Inter Miami de tecrübeli futbolcuyla yakından ilgileniyor. Suarez, 31 Aralık 2023'te Gremio'dan ayrılacak. Uruguaylı golcünün Inter Miami'ye gitmediği taktirde Cimbom'a transfer olacağı öngörülüyor.

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