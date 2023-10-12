Transfer sihirbazı Erden Timur şimdiden harekete geçti! Luis Suarez Messi'nin yanına gitmezse, Galatasaray'a...

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Galatasaray, ara transferde de adından söz ettirecekmiş gibi görünüyor.
Transfer sihirbazı Erden Timur'un çalışmalara şimdiden başladığı isim ise çok ses getirecek cinsten... Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, eski göz ağrısı Luis Suarez için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Timur'un 36 yaşındaki golcüyü bitirmek için şartları zorlayacağı öğrenilirken, Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferde oldukça zorlu bir rakibi de bulunuyor.
İddiaya göre; Messi'nin forma giydiği Inter Miami de tecrübeli futbolcuyla yakından ilgileniyor. Suarez, 31 Aralık 2023'te Gremio'dan ayrılacak. Uruguaylı golcünün Inter Miami'ye gitmediği taktirde Cimbom'a transfer olacağı öngörülüyor.