Transfer sihirbazı Erden Timur şimdiden harekete geçti! Luis Suarez Messi'nin yanına gitmezse, Galatasaray'a...

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Galatasaray, ara transferde de adından söz ettirecekmiş gibi görünüyor.

ESKİ AŞK ALEVLENDİ

Transfer sihirbazı Erden Timur'un çalışmalara şimdiden başladığı isim ise çok ses getirecek cinsten... Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, eski göz ağrısı Luis Suarez için harekete geçmeye hazırlanıyor.

TRANSFERDE ZORLU RAKİP

Timur'un 36 yaşındaki golcüyü bitirmek için şartları zorlayacağı öğrenilirken, Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferde oldukça zorlu bir rakibi de bulunuyor.

MIAMI OLMAZSA, GALATASARAY...

İddiaya göre; Messi'nin forma giydiği Inter Miami de tecrübeli futbolcuyla yakından ilgileniyor. Suarez, 31 Aralık 2023'te Gremio'dan ayrılacak. Uruguaylı golcünün Inter Miami'ye gitmediği taktirde Cimbom'a transfer olacağı öngörülüyor.

