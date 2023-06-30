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Transfer son anda durdu! Alanyaspor'un kadrosuna katmak üzere olduğu Eudardo Bauermann 12 maç bahis cezası aldı!

30.06.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor'un Brezilya'nın Santos takımından transfer etmeye hazırlandığı 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Eudardo Bauermann'ın bahis nedeniyle 12 maç ceza aldığı ortaya çıktı. Bauermann bu olayın ardından bir özür videosu yayınladı. İşte detaylar...

Transfer son anda durdu! Alanyaspor'un kadrosuna katmak üzere olduğu Eudardo Bauermann 12 maç bahis cezası aldı!

Süper Lig'de transfer temasları hız kesmeden devam ederken, sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Buna göre Brezilya basını Alanyaspor ile sözleşme imzalamaya oldukça yakın olan Eudardo Bauermann'ın spor bahisleri programına dahil olduğu için STJD tarafından 12 maçlık bir uzaklaştırma cezasına çarptırıldığını yazdı.

Soruşturmanın ortasında Santos, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini askıya almaya karar verdi.

ÖZÜR MESAJI YAYINLADI

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Eduardo Bauermann, bir spor bahisleri programına dahil olmakla suçlandıktan sonra ilk kez konuştu. Türkiye'den Alanyaspor ile sözleşme imzalayacak oyuncu, Instagram profiline koyduğu bir video aracılığıyla Santos'a veda etti ve kulübün adıyla ilgili tüm tartışmalar için özür diledi.

"BİRÇOK KAPI KAPANDI"

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"Bugün, temsil etme onuruna sahip olduğum bir kulüp olan Santos Futebol Clube'a veda ediyorum. Öncelikle kulüpten ve ayrıca iddiaların yansımalarından bir şekilde etkilenen takım arkadaşlarımdan ve taraftarlardan özür dilerim. Bana, beni gerçekten tanıyanlara, karakterimi bilenlere sevgi, saygı ve hayranlık besleyin, kimseye zarar verecek bir şey yapmam. Adım, imajım, sportif yönüm zedelendi. Bana birçok kapı kapandı. Onurum sınandı, güvenliğim ve ailem büyük ölçüde sarsıldı.”


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