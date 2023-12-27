Transfer yasağı alan Samsun'dan ilginç hamle! Bilet fiyatları yarı yarıya düşürüldü

Samsunspor taraftar gruplarının ’Biz Bize Yeteriz’ çağrısı destek buldu. Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, kendisinden talep edilen bilet fiyatı indirimi ve deplasman ulaşımına destek talebine duyarsız kalmadı. Bilet fiyatlarını ciddi oranda indiren Başkan Yıldırım, deplasman maçları için ulaşım desteğinin arttırılacağını söyledi. Kale arkası tribünler de kadınlar ile öğrencilere ücretsiz hale gelecek.

BİLET FİYATLARI YARIYA DÜŞTÜ, KADIN VE ÖĞRENCİLERE İSE ÜCRETSİZ OLDU

Taraftar grupları, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım’dan bazı taleplerde de bulunmuştu. Bilet fiyatlarının düşürülmesini ve deplasman maçlarına daha fazla ulaşım desteği sağlanması yönündeki taleplerini Başkan Yıldırım’a ileten Samsunspor taraftar grupları, bu taleplerine ’tam destek’ buldu. Taraftar gruplarının bilet fiyatlarında indirime gidilmesi yönündeki talebinin ardından Başkan Yüksel Yıldırım’ın onayladığı yeni fiyatların şu şekilde olacağı öğrenildi:

"Batı Alt: 300 TL’den 150 TL’ye, Batı Üst: 200 TL’den 100 TL’ye, Doğu Alt - Üst: 150 TL’den 55 TL’ye, Kale Arkası: 100 TL’den 35 TL’ye."

Öte yandan deplasman maçlarında tribünlerde daha güçlü bir şekilde yer almak için ulaşım desteği isteyen taraftarın bu çağrısına da kayıtsız kalmayan Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, üzerine düşeni fazlasıyla yapacağını belirtti. Başkan Yıldırım, ayrıca kale arkası tribünlerinin kadınlara ve öğrencilere ücretsiz olacağını paylaştı.

"SAMSUNSPOR’UMUZA SIMSIKI SARILMAMIZ GEREKİYOR"

Samsunspor’un her zaman ve her şartta destekçisi olduklarını söyleyen Samsunspor taraftar grupları, birlik ve beraberlik çağrısını yineledikleri mesajlarında, Başkan Yıldırım’a teşekkür ederken, şu mesajı yayınladı:

“Samsunspor Taraftar Grupları olarak şehrimizin değişmez sevdası Samsunspor’umuzun her şartta yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Samsunspor’un, Samsunsporludan başka dostunun olmadığını, tarih bize defalarca gösterdi. Bu gerçekten hareketle, yaşanan bütün olumsuzlukları bir kenara bırakıp, sevdamız Samsunspor’umuza sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Şimdi daha güçlü olma zamanıdır! Kendi sahamızdaki maçlarımızda daha güçlü taraftar desteğine ihtiyacımız var. Bu anlamda bilet fiyatlarında indirime gidilmesi için Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım’dan bir talepte bulunduk. Bu talebimizi geri çevirmeyen, bilet fiyatlarında ciddi oranda indirime giden ve kale arkası tribünü kadınlar ile öğrencilere ücretsiz hale getiren Başkan Yıldırım’a teşekkür ediyoruz. Bu noktada kombine bilet alan taraftarlarımızın, bu indirimleri hoşgörü ile karşılayacağına inanıyor ve anlayışları için şimdiden teşekkür ediyoruz. Deplasman maçlarımıza daha kalabalık, daha güçlü bir taraftar yapısıyla gidebilmek için, daha fazla ulaşım desteğine ihtiyacımız var. Ulaşım noktasındaki eksiklerimizi ilettiğimiz Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, bu konuda da Samsunspor taraftarının yanında olacağını bizlere ifade ederek, ulaşım desteği sağlanacağı yönündeki kararını iletti. Artık deplasmanlarda daha güçlü olacağız! Büyük Samsunspor ailesi olarak, biz bize yeteriz! Bunu dosta düşmana göstereceğiz. Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım başta olmak üzere tüm yönetim kadrosu, teknik ekip, futbolcularımız ve Samsunspor taraftarı olarak birbirimize daha sıkı sarılacağız. Hep birlikte Samsunspor’umuzun başarısı için mücadele edeceğiz.”





