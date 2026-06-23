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Transferde derbi bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat'ı istedi...

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ezeli rakibi Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Sarı-lacivertlilerde yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Faslı orta saha Sofyan Amrabat için bilgi alan siyah-beyazlıların karşısında İspanya'dan Real Betis de var. Yıldız oyuncunun geleceği, 2026 Dünya Kupası'nın ardından kesinleşecek.

Transferde derbi bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat'ı istedi...
Emre Şen
Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Betis
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu dinamik ve fizikli bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer piyasasını sarsacak bir derbi hamlesine imza attı. Siyah-beyazlı yönetim, bonservisi ezeli rakibi Fenerbahçe'de bulunan ancak sarı-lacivertli ekibin yeni sezon planlamasında yer almayan 29 yaşındaki Faslı ön libero Sofyan Amrabat için resmen devreye girdi.

ITALIANO ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR

Transferde derbi bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe den Sofyan Amrabat ı istedi... 1

Beşiktaş yönetimi, Amrabat’ın transfer şartlarını öğrenmek adına Fenerbahçe kulübüyle ilk resmi teması kurarak bilgi aldı. Siyah-beyazlıların bu sürpriz hamlesindeki en büyük etken ise teknik direktör Vincenzo Italiano.

İtalyan çalıştırıcının, Fiorentina döneminden de çok yakından tanıdığı ve sistemine tam uyacağını düşündüğü eski öğrencisi Amrabat'ı kadrosunda görmeyi ısrarla talep ettiği belirtildi. Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği oyuncu için Beşiktaş'a zorluk çıkarmayacağı ve makul bir bonservis bedeliyle ayrılığa yeşil ışık yakabileceği konuşuluyor.

REAL BETIS YENİDEN PUSUDA

Transferde derbi bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe den Sofyan Amrabat ı istedi... 2

Beşiktaş'ın bu transferdeki tek rakibi ezeli rakibiyle yapacağı pazarlıklar değil. Geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te kiralık olarak geçiren tecrübeli futbolcu, Endülüs temsilcisinde sergilediği performansla teknik heyetin beğenisini kazanmıştı. Amrabat'ı yeniden kadrosuna katmak isteyen İspanyol kulübü de transfer sürecini yakından takip ediyor ve oyuncuyu kalıcı olarak renklerine bağlamak için pusuda bekliyor.

KESİN KARAR DÜNYA KUPASI SONRASI

Transferde derbi bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe den Sofyan Amrabat ı istedi... 3

Şu sıralar Fas Milli Takımı formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteren ve tamamen turnuvaya odaklanan Sofyan Amrabat, transferiyle ilgili kararını aceleye getirmek istemiyor. Hem Beşiktaş'ın hem de Real Betis'in ilgisinden memnun olan 29 yaşındaki orta sahanın geleceği, Amerika kıtasındaki Dünya Kupası mesaisinin tamamlanmasının ardından resmen netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe Sofyan Amrabat
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