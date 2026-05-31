Transferde dev kapışma! Rafael Leao resmen açıkladı: "Ayrılıyorum"

Avrupa transfer piyasasında sular durulmuyor. İtalya Serie A devi Milan'da gösterdiği üst düzey performansla dünya futbolunun en değerli hücum oyuncularından biri haline gelen Rafael Leao, geleceğine dair çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Portekizli yıldızın bu sözleri, transferde adı geçen Süper Lig devlerini de yakından ilgilendiriyor.

"MİLAN'A VEREBİLECEĞİM HER ŞEYİ VERDİM"

Bir süredir transfer dedikodularının merkezinde yer alan ve adı Türkiye'den Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'nın diğer elit kulüpleriyle de anılan Leao, Portekiz merkezli sport tv'ye verdiği özel röportajda Milan defterini kapattığını ilan etti. Kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdığını belirten yetenekli yıldız, "Bence kişisel olarak Milan'a verebileceğim her şeyi çoktan verdim. Gelişmeme çok yardımcı olan, zor zamanlarımda bana destek olan bir kulüptü. Neyse ki adımı tarihe yazdırmayı da başardım." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İÇİN "YENİ LİG" MÜJDESİ

Ayrılık kararını net bir şekilde dile getiren yıldız oyuncunun, rotasını nereye çevireceği ise büyük bir merak konusu. Açıklamalarının devamında yeni bir heyecan aradığını vurgulayan Rafael Leao, "Sanırım herkesin hayalleri, başarmak istediği, hedeflediği yeni meydan okumalar vardır. Ben de yeni bir ligde yeni bir meydan okuma hedefliyorum. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olacağım. Aynı zamanda Milan'da iyi bir iş çıkardığım için de tatmin olmuş hissediyorum." şeklinde konuştu. Oyuncunun kariyerine İtalya dışında "yeni bir ligde" devam edeceğinin altını çizmesi, Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinde büyük bir heyecan yarattı.