Transferde perdenin kapanmasına saatler kala sürpriz! Balotelli, Süper Lig'e Adana Demirspor formasıyla geri dönüyor

Süper Lig'de transfer sezonunun kapanmasına saatler kala, son gün bombaları patlamaya devam ederken çok konuşulacak sürpriz bir gelişme yaşandı.

Adana Demirspor'un 2021/22 sezonunda İtalyan ekibi Monza'dan kadrosuna kattığı ve Adana ekibi ile 35 resmi maça çıkarken 19 gol 7 asistlik performans sergilemesinin yanında taraftarın da sevgilisi olan Mario Balotelli Süper Lig macerasının ardından Sion'a transfer olmuştu.

"O GİTMESE HOCA GİDECEKTİ"

Adana Demirspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan Balotelli'nin vedası için başkan Murat Sancak açıklamasında "Balotelli ile ilgili açıklamadığım bir şey açıklayayım. Eğer göndermemiş olsaydım hoca gidecekti. Hocanın şartı oydu. Bazen uyum açısından önemli. Bazen anlaşamıyorsun. Balotelli misyonunu tamamlamıştı. Tekrar gelse alır mıyım, alırım tabii. Onu seyrettiğim zaman zevk duyan bir adamım. Bugün Sion'un oyuncusu yapacak bir şey yok" şeklinde konuşmuştu.

"SÜPER LİG'DE SEVİYE DAHA YÜKSEK"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Balotelli, Türkiye'deki süper lig maçlarında seviyenin İtalyan Ligi'nden daha yüksek olduğunu söylemişti. İtalyan yıldız "Bir kaç Serie A maçını izlerken bunları Türkiye'deki futbola benzettim. Hatta Süper Lig'de seviye neredeyse daha yüksek" ifadesini kullanmıştı.

GERİ DÖNÜYOR!

Tüm bunların ardından Sion ile sözleşmesini fesheden Mario Balotelli, transfer döneminin sona ermesine saatler kala Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Salim Manav'ın haberine göre Adana Demirspor, eski golcüsünü yeniden takıma kazandırmak istiyor. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

