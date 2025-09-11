SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de transfer heyecanı devam ediyor. Kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren Beşiktaş, Nottingham forması giyen Jota Silva'nın kiralanması için anlaşmaya vardı. Portekizli oyuncunun sabah 07.00 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor.

Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Mustafa Fidan

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Jota Silva'nın kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul a geliyor 1

KİRALIK GELECEK!

Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacağı, opsiyonun ise zorunlu olmayacağı öğrenildi.

İSTANBUL'A GELİYOR!

26 yaşındaki kanat, sağlık kontrollerinden geçmek ve Beşiktaş'a imza atmak için saat 07.00 sıralarında İstanbul'a gelecek. Geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan 26 yşındaki futbolcu, 5 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.226 dakika sahada kaldı.

Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul a geliyor 2

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

İngiliz ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Jota Silva'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kerem Demirbay'dan canlı yayında çok konuşulacak İlkay Gündoğan gafı!Kerem Demirbay'dan canlı yayında çok konuşulacak İlkay Gündoğan gafı!
Chelsea, Abramoviç döneminde menajer yönetmeliği kurallarını ihlal etmekle suçlanıyorChelsea, Abramoviç döneminde menajer yönetmeliği kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor
Anahtar Kelimeler:
transfer beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile için soygunla gündeme gelmişti! AK Partili başkan istifa kararı aldı

Aile için soygunla gündeme gelmişti! AK Partili başkan istifa kararı aldı

Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Transferde son gün bombası! Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Kan donduran cinayeti böyle savundu: "Namusumu temizledim"

Kan donduran cinayeti böyle savundu: "Namusumu temizledim"

Kerem Demirbay'dan canlı yayında çok konuşulacak İlkay Gündoğan gafı!

Kerem Demirbay'dan canlı yayında çok konuşulacak İlkay Gündoğan gafı!

O anlar saniye saniye kayda geçti... Ali Koç konuşma yaparken düştü! Tüm salonun yüreği ağzına geldi

O anlar saniye saniye kayda geçti... Ali Koç konuşma yaparken düştü! Tüm salonun yüreği ağzına geldi

Acun Ilıcalı'dan konuşulan transfer! Ünlü ismin oğlu Hull City'de

Acun Ilıcalı'dan konuşulan transfer! Ünlü ismin oğlu Hull City'de

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.