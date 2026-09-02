Transferin bitmesine kısa süre kala Süper Lig devi Richarlison'u bitiriyor!

Trabzonspor'da transfer çalışmalarında gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerin, Premier Lig ekibi Tottenham forması giyen dünyaca ünlü Brezilyalı golcü Richarlison için yürüttüğü görüşmelerde önemli aşama kaydettiği belirtildi.

RICHARLISON, TRABZONSPOR'U İSTİYOR!

Transferin en dikkat çeken noktası ise oyuncunun tavrı oldu. Brezilyalı yıldızın Tottenham'dan ayrılmak istediği ve Trabzonspor seçeneğine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

Richarlison'un, bordo-mavili kulüple yapılan görüşmelerin ardından Trabzonspor'da forma giymeye karar verdiği ve İngiliz kulübünün kendisine yapılan teklifi kabul etmesini istediği belirtildi.

TOTTENHAM'A BASKI YAPIYOR

Trabzonspor ile oyuncu cephesi arasında sözlü anlaşmanın sağlanmasının ardından gözler Tottenham ile yapılacak görüşmelere çevrildi.

Brezilyalı golcünün transferin gerçekleşmesi için kulübüne baskı yaptığı ve Tottenham'dan ayrılık konusunda kararlı olduğu iddia edildi. Ancak transferin tamamlanması için iki kulübün anlaşmaya varması gerekiyor.

TRABZONSPOR'DAN DEV TRANSFER HAMLESİ

Trabzonspor, Richarlison transferini tamamlaması halinde Süper Lig tarihinin en ses getiren transferlerinden birine imza atacak. Premier Lig ve Brezilya Milli Takımı'nda önemli başarılara imza atan yıldız futbolcu, bordo-mavililerin hücum hattına büyük güç katacak.

Bordo-mavili yönetimin Tottenham ile temaslarını sürdürdüğü öğrenilirken, Richarlison'un Trabzonspor'a gelme isteğinin transfer sürecinde önemli bir avantaj sağlaması bekleniyor.

GÖZLER TOTTENHAM'IN KARARINDA

Trabzonspor cephesi transferi bir an önce sonuçlandırmak isterken, artık gözler Tottenham'ın vereceği karara çevrildi. Oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı yönündeki gelişmenin ardından bordo-mavili taraftarlar, Richarlison transferinden gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladı.