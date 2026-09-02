SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Transferin bitmesine kısa süre kala Süper Lig devi Richarlison'u bitiriyor!

Trabzonspor, Tottenham'ın dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Richarlison transferinde önemli mesafe kat etti. Bordo-mavililerin oyuncuyla sözlü anlaşmaya vardığı, Richarlison'un da Trabzonspor'a gelmek için kulübüne baskı yaptığı öne sürüldü.

Transferin bitmesine kısa süre kala Süper Lig devi Richarlison'u bitiriyor!
Burak Kavuncu
Richarlison

Richarlison

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor'da transfer çalışmalarında gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerin, Premier Lig ekibi Tottenham forması giyen dünyaca ünlü Brezilyalı golcü Richarlison için yürüttüğü görüşmelerde önemli aşama kaydettiği belirtildi.

RICHARLISON, TRABZONSPOR'U İSTİYOR!

Transferin bitmesine kısa süre kala Süper Lig devi Richarlison u bitiriyor! 1

Transferin en dikkat çeken noktası ise oyuncunun tavrı oldu. Brezilyalı yıldızın Tottenham'dan ayrılmak istediği ve Trabzonspor seçeneğine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

Richarlison'un, bordo-mavili kulüple yapılan görüşmelerin ardından Trabzonspor'da forma giymeye karar verdiği ve İngiliz kulübünün kendisine yapılan teklifi kabul etmesini istediği belirtildi.

TOTTENHAM'A BASKI YAPIYOR

Transferin bitmesine kısa süre kala Süper Lig devi Richarlison u bitiriyor! 2

Trabzonspor ile oyuncu cephesi arasında sözlü anlaşmanın sağlanmasının ardından gözler Tottenham ile yapılacak görüşmelere çevrildi.

Brezilyalı golcünün transferin gerçekleşmesi için kulübüne baskı yaptığı ve Tottenham'dan ayrılık konusunda kararlı olduğu iddia edildi. Ancak transferin tamamlanması için iki kulübün anlaşmaya varması gerekiyor.

TRABZONSPOR'DAN DEV TRANSFER HAMLESİ

Transferin bitmesine kısa süre kala Süper Lig devi Richarlison u bitiriyor! 3

Trabzonspor, Richarlison transferini tamamlaması halinde Süper Lig tarihinin en ses getiren transferlerinden birine imza atacak. Premier Lig ve Brezilya Milli Takımı'nda önemli başarılara imza atan yıldız futbolcu, bordo-mavililerin hücum hattına büyük güç katacak.

Bordo-mavili yönetimin Tottenham ile temaslarını sürdürdüğü öğrenilirken, Richarlison'un Trabzonspor'a gelme isteğinin transfer sürecinde önemli bir avantaj sağlaması bekleniyor.

GÖZLER TOTTENHAM'IN KARARINDA

Transferin bitmesine kısa süre kala Süper Lig devi Richarlison u bitiriyor! 4

Trabzonspor cephesi transferi bir an önce sonuçlandırmak isterken, artık gözler Tottenham'ın vereceği karara çevrildi. Oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı yönündeki gelişmenin ardından bordo-mavili taraftarlar, Richarlison transferinden gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sane'den G.Saray yönetimine rest! Ayrılık sözleri gündem yarattıSane'den G.Saray yönetimine rest! Ayrılık sözleri gündem yarattı
Beşiktaş, Joao Mario ile yolların ayrıldığını açıkladı!Beşiktaş, Joao Mario ile yolların ayrıldığını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor Tottenham Hotspur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Marmara'da iki gemi çarpıştı! "Sağ olarak kimseye ulaşılamadı"

Marmara'da iki gemi çarpıştı! "Sağ olarak kimseye ulaşılamadı"

Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı! Trabzonspor'dan Fatih Terim bombası

Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı! Trabzonspor'dan Fatih Terim bombası

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Beklenen düzenleme için kulis bilgisi verdi: Bağ-Kur'da yeni dönem

Beklenen düzenleme için kulis bilgisi verdi: Bağ-Kur'da yeni dönem

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.