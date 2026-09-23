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Transferin perde arkasında büyük skandal! Fenerbahçe'nin kapısından dönen Malang Sarr'a 5 yıldızlı otelde saldırı

Yaz transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan ancak Suudi Arabistan ekibi NEOM'a imza atan Malang Sarr, akılalmaz bir komisyon krizinin ortasında kaldı! Fransız basını, Senegalli yıldızın İspanya'daki 5 yıldızlı bir otelde menajerler tarafından alıkonularak tehdit edildiğini duyurdu.

Transferin perde arkasında büyük skandal! Fenerbahçe'nin kapısından dönen Malang Sarr'a 5 yıldızlı otelde saldırı
Emre Şen

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan ancak kariyerine Suudi Arabistan'da devam etme kararı alarak NEOM'a imza atan Malang Sarr, filmleri aratmayan bir olayla sarsıldı. Fransız basın devi L'Equipe'in gündeme bomba gibi düşen haberine göre; 27 yaşındaki Senegalli stoper, transfer sürecinde aracıları devre dışı bırakıp işlemleri bizzat kendisi tamamlayınca karanlık bir hesaplaşmanın hedefi haline geldi.

MARBELLA'DA 5 YILDIZLI OTELDE KORKU DOLU ANLAR

Transferin perde arkasında büyük skandal! Fenerbahçe nin kapısından dönen Malang Sarr a 5 yıldızlı otelde saldırı 1

Akılalmaz skandal, Suudi Arabistan ekibi NEOM'un Temmuz ayı sonunda İspanya'nın Marbella kentinde gerçekleştirdiği sezon öncesi kampında patlak verdi. Takım arkadaşlarıyla birlikte 5 yıldızlı otelde akşam yemeği yiyen Sarr'ın yanına gelen kimliği belirsiz bir grup, yıldız oyuncuyu otelin bar kısmına götürdü. Eski temsilcisiyle bağlantılı olduğu belirtilen bu grubun, transferden doğan komisyon ücretlerini talep ettiği ve oyuncuya sert tehditler savurduğu ortaya çıktı.

ŞİDDET İDDİALARI VE KRİZİ ALEVLENDİREN FOTOĞRAF

Transferin perde arkasında büyük skandal! Fenerbahçe nin kapısından dönen Malang Sarr a 5 yıldızlı otelde saldırı 2

Oteldeki görgü tanıkları, gerilimin tırmandığı anlarda Sarr'ın tartaklandığını ve tokatlandığını öne sürse de Senegalli savunmacı fiziksel şiddete maruz kaldığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Transferi herhangi bir menajer kullanmadan tamamladığını belirten başarılı oyuncu komisyon ödemeyi reddederken, Sarr'ın NEOM tarafından görevlendirilen bir başka menajerle çekilen fotoğrafının ortaya çıkması taraflar arasındaki tansiyonu daha da yükseltti.

POLİS SÖZÜNÜ DUYUNCA KAÇTILAR

Transferin perde arkasında büyük skandal! Fenerbahçe nin kapısından dönen Malang Sarr a 5 yıldızlı otelde saldırı 3

Otelin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen bu çalkantılı anlar, NEOM kulübü yetkililerinin olaya müdahale etmesiyle son buldu. Yetkililerin durumu polise bildireceğini söylemesi üzerine, Sarr'ı tehdit eden grup otelden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşadığı şokun ardından sessiz kalmayı tercih eden Malang Sarr'ın ise olayla ilgili resmi bir şikayette bulunmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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