Galatasaray'da çalkantılı günlerin ardından flaş zirve kararı! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a tam destek

Süper Lig ve Avrupa'da alınan üst üste ağır darbelere rağmen Galatasaray yönetimi radikal bir duruş sergiledi. Sporting Lizbon ve Trabzonspor mağlubiyetleriyle fırtınalı günlerden geçen sarı-kırmızılı kulüpte, teknik direktör Okan Buruk'un geleceği resmen netleşti.

Başkan Dursun Özbek imzasıyla yapılan resmi duyurunun ardından tecrübeli çalıştırıcıya olan güven tazelendi ve yola kesin olarak devam edileceği ilan edildi.

FLORYA'DA DEV MORAL ZİRVESİ!

Üst üste gelen yenilgilerin yarattığı gergin iklimi dağıtmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, milli arada hemen harekete geçti. Başkan Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve Eray Yazgan'ın bizzat yer alacağı özel bir toplantı organize edildi. Bu kritik buluşmada takımdaki birlik ve beraberlik mesajı perçinlenirken, Okan Buruk'a tam yetki ve moral desteği aşılanacak.

TAKIMA 5 GÜN İZİN VERİLDİ

Trabzonspor hezimetinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 3 gün boyunca yüksek tempoda çalışan sarı-kırmızılı futbolculara ise nefes alma imkanı tanındı. Yoğun mesainin ardından futbolculara 5 gün izin verilirken, Galatasaray lig hazırlıklarına Pazartesi günü gerçekleştirilecek antrenmanla yeniden start verecek.