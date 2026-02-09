SPOR

Transferin son saniyesinde Trabzonspor'a şok! Oğuz Aydın "Geliyorum" dedi, Fenerbahçe fişi çekti

SON DAKİKA Fenerbahçe Haberleri: Ara transfer döneminin bitimine dakikalar kala Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında nefes kesen bir trafik yaşandı. Sarı-Lacivertlilerde forma şansı bulamayan Oğuz Aydın, Bordo-Mavililere "Gelmek istiyorum" mesajı gönderdi, anlaşma sağlandı. Ancak Fenerbahçe yönetiminden gelen şok telefon, transferi iptal ettirdi. Gerekçe ise çok çarpıcı: "Biz alamadık, size veremeyiz!"

Emre Şen

SON DAKİKA Fenerbahçe Haberleri: Ara transfer döneminin son saatlerinde Trabzonspor, kanat rotasyonu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Ancak iki dev kulüp arasında yaşananlar, transferin neden gerçekleşmediğini ve Bordo-Mavililerin yaşadığı hayal kırıklığını gözler önüne serdi.

OĞUZ AYDIN: "TEKLİF GEÇERLİYSE GELİYORUM"

Transferin son saniyesinde Trabzonspor a şok! Oğuz Aydın "Geliyorum" dedi, Fenerbahçe fişi çekti 1

Fenerbahçe'de bu sezon istediği süreleri alamayan Oğuz Aydın, transferin kapanmasına saatler kala Trabzonspor yönetimine haber gönderdi. Genç oyuncu, "Teklifiniz geçerliyse gelmek istiyorum" diyerek ayrılık ateşini yaktı. Bu mesaj üzerine harekete geçen Trabzonspor yönetimi, oyuncuyla yıldırım hızıyla anlaştı.

SON DAKİKA ÇALIMI: "BİZ ALAMADIK, SİZE VEREMEYİZ"

Transferin son saniyesinde Trabzonspor a şok! Oğuz Aydın "Geliyorum" dedi, Fenerbahçe fişi çekti 2

Herkes transferin bittiğini düşünürken, Fenerbahçe cephesinden gelen bir telefon Bordo-Mavili yönetimi şoke etti. Sarı-Lacivertli idarecilerin, kendi transfer planlarının tutmadığını belirterek, "Biz transfer yapamadık, yerini dolduramıyoruz. O yüzden Oğuz'u veremeyiz" dediği ve anlaşmayı son anda iptal ettiği ortaya çıktı.

FATİH TEKKE İTİRAF ETTİ: "ALDIK DİYE DÜŞÜNÜYORDUK"

Transferin son saniyesinde Trabzonspor a şok! Oğuz Aydın "Geliyorum" dedi, Fenerbahçe fişi çekti 3

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada bu süreci doğruladı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Tekke, "Aldık diye düşünüyorduk. Geceye kadar elimizden geleni yaptık ama olmadı" ifadelerini kullanarak transferin son saniyede yattığını itiraf etti.

PLANLAR ALTÜST OLDU

Transferin son saniyesinde Trabzonspor a şok! Oğuz Aydın "Geliyorum" dedi, Fenerbahçe fişi çekti 4

Oğuz Aydın'ı kadroya katmak için tüm planlarını yapan Trabzonspor yönetimi, Fenerbahçe'nin bu son dakika kararıyla zor durumda kaldı. Kanat takviyesi yapamadan dönemi kapatan Karadeniz ekibinde, Fenerbahçe'nin tutumu tepkiyle karşılandı.

